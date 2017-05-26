Кто в доме хозяин? 5 Людмила Грязнова, «Наше мнение»

26.05.2017, 8:50

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Криками и ручным управлением ситуацию уже не исправить.

Недавний случай с председателем Оршанского райисполкома, когда в его дом ворвались силовики без санкции сверху, – беспрецедентный и симптоматичный. Действие силовых структур в отношении представителя вертикали, не согласованное с высшим руководством, свидетельствует об изменениях в системе сдержек и противовесов и, возможно, о будущей дестабилизации режима власти.

Как известно по опыту прошлого, в советские времена руководители регионов, предприятий и организаций освобождались от должностей только по решению или согласованию с партийными органами. Никакие силовые структуры не имели прав на какие-либо репрессивные действия по отношению к представителям номенклатуры без согласия партийных органов. Сначала проштрафившегося руководителя лишали партийного билета, затем освобождали от должности и только потом – применяли меры уголовного преследования.

Власть в лице компартии, таким образом, показывала, кто в доме хозяин. Никаким, даже самым влиятельным и сведущим силовикам, обладающим самой «секретной» компрометирующей информацией, не позволялось прикасаться к представителям номенклатуры без санкций верховного арбитра. Компартия, стоявшая над всеми, выстраивала своеобразную систему сдержек и противовесов между нижестоящими ветвями, демонстрируя свою главенствующую роль в координации их деятельности, и прежде всего, – в решении кадровых вопросов.

Нынешняя белорусская властная модель в определенном смысле сохраняет преемственность с советской моделью. Здесь – такая же второстепенность исполнительной, представительской и контрольной ветвей власти, только вместо компартии – Лукашенко, который координирует деятельность нижестоящих ветвей и главенствует в кадровых вопросах. Поскольку качественных экономических и политических изменений в стране не произошло – административная экономика не трансформировалась в конкурентный рынок, а закрытая полуфеодальная иерархическая система не преобразовалось в открытую конкурентную политику, властный механизм остался прежним, лишь с некоторыми формальными отличиями.

Эпизод с оршанским «вертикальщиком» – одно из проявлений (наряду с другими, более масштабными и заметными) усиления роли силовых структур. В последнее время привычным фоном нашей общественной жизни стало увеличивающееся количество громких уголовных процессов в отношении чиновников и предпринимателей, все более массовые случаи давления на гражданских активистов, независимых журналистов и оппозиционных политиков. Таким образом, силовые структуры с помощью репрессий, заменяющих естественные конкурентные рыночные и политические механизмы, перераспределяют ресурсы в административной экономике и статусы общественных деятелей в иерархической системе.

Возросшая роль силовых структур и присущих им механизмов регулирования, обусловленная консервативным трендом вследствие экономического кризиса и угроз суверенитету, приводит к внутренним дисбалансам и ослаблению устойчивости самой вертикали власти. Не случайно в связи с оршанским эпизодом последовала резкая публичная реакция со стороны Лукашенко. Но только криками и ручным управлением делу не поможешь.

Людмила Грязнова, «Наше мнение»