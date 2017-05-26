Лукашенко удивили учебниками с «оживающими» картинками 11 26.05.2017, 12:18

Коммунист Карпенко пообещал диктатору обновить все школьные программы к 1 сентября.

Все учебные программы для средней школы в Беларуси к 1 сентября будут обновлены. Об этом Лукашенко доложил министр образования Игорь Карпенко, передает БелТА.

По словам министра, эта работа практически завершена. Вместе с тем по объективным причинам под новые программы к следующему учебному году будут разработаны учебники не по всем предметам.

«Мы проанализируем содержание учебников и четко определим, что из старых учебников брать, а что нет в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации», - сказал Игорь Карпенко. «Надо выбрать те, что не терпят, и заменить эти учебники в первую очередь. Остальные пока оставить, выдав рекомендации», - поручил Лукашенко.

Диктатору продемонстрировали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию «оживающих картинок». Ее суть состоит в том, что с помощью приложения на смартфоне можно фактически «оживить» картинку и просмотреть дополнительный видеоматериал.

Александр Лукашенко выразил мнение, что кроме содержания важно и оформление учебников, которое должно быть красивым и фундаментальным, но вместе с тем и практичным. «Жалеть деньги на учебники нельзя», - сказал он. Кроме того, Президенту рассказали об образовательном портале, где в свободном доступе имеются самые различные материалы и информация для учеников, родителей и педагогов.