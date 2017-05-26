«Дачакайся, матуля»: Сегодня в Минске состоится концерт Дмитрия Войтюшкевича
- 26.05.2017, 14:11
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Концерт будет посвящен памяти Геннадия Буравкина.
Дмитрий Войтюшкевич и WZ-Orkiestra сегодня, 26 мая дадут большой концерт в Минске, пишет nn.by.
Концерт состоится в Республиканском дворце культуры имени Шарко. Начало в 19.00.
Концерт посвящен памяти Геннадия Буравкина. В программу «Дачакайся, матуля» вошли лучшие песни Войтюшкевича на стихи народного поэта.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Kvitki.by. Или перед концертом на месте.