«Дачакайся, матуля»: Сегодня в Минске состоится концерт Дмитрия Войтюшкевича 26.05.2017, 14:11

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ЗМИТЕР ВОЙТЮШКЕВИЧ

ФОТО: BUDZMA.BY

Концерт будет посвящен памяти Геннадия Буравкина.

Дмитрий Войтюшкевич и WZ-Orkiestra сегодня, 26 мая дадут большой концерт в Минске, пишет nn.by.

Концерт состоится в Республиканском дворце культуры имени Шарко. Начало в 19.00.

Концерт посвящен памяти Геннадия Буравкина. В программу «Дачакайся, матуля» вошли лучшие песни Войтюшкевича на стихи народного поэта.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Kvitki.by. Или перед концертом на месте.