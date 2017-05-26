Как выглядят минские подъезды, на которые хватило денег 2 26.05.2017, 16:46

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Некоторые подъезды стали настоящими произведениями искусства.

Это уже похоже на тенденцию: людям становится важно не только как выглядит их квартира, но и места общего пользования. Некоторые жильцы многоквартирных домов готовы тратиться на ремонт подъездов даже в новостройках, лишь бы их жилье отличалось от типового. Про один такой подъезд, где жильцы сделали дизайнерский ремонт за свой счет, мы недавно писали. Поскольку этот пример далеко не единственный, tut.by сделал подборку фото подъездов, на которые жильцы не пожалели денег.

В спальных микрорайонах подъезды спасают от серости художественной росписью

Сейчас этим мало кого удивишь, но в 2005 году подъезд с художественной росписью в обычной хрущевке на Уборевича (микрорайон Чижовка) был признан лучшим в Минске. Сестрица Аленушка, мультяшка-кабан Пумба, Том и Джерри — герои советских и зарубежных мультфильмов и сегодня на своих местах. Жильцы к ним уже привыкли, и не смущаются, что персонажи уже не в моде.

Сразу два дома в спальном микрорайоне Брилевичи избавились от серости подъездов тем, что добавили им сочных красок. В доме № 30 на улице Чечота таких три. Сначала даже растерялись, к какому из подъездов подойти — все хороши. Особенно второй, с озером и лебедями.

В соседнем доме на улице Наполеона Орды, 25, подъезд № 1 тоже с настроением. При этом видно, чья работа: на стене указана студия и номер телефона.

Этот же телефон был указан и на стене высотки на улице Колесникова. Мотивы, правда, уже другие: у входа в подъезд разлилась река в горах, над почтовыми ящиками распустилась японская сакура.

— Это все за счет жильцов, — рассказала бухгалтер ЖСПК Алла Олеговна. — Территорию и подъезд мы благоустраивали еще до деноминации. Все это стоило порядка 25 миллионов рублей. Признаюсь, не все жильцы — а они у нас очень хорошие, в основном из Следственного комитета — поддержали эту роспись. Кто-то говорил, что это «совок». Но решения, согласно закону, принимаются большинством голосов, то есть, если проголосовал 51% жильцов — все, будем красить. Вот и разукрасили.

В бухгалтерии ЖСПК отметили, что сегодня дома сами могут зарабатывать на свое благоустройство.

— Как? Например, согласиться на установку вышки от сотового оператора. В месяц дом мог бы получать за это 300−400 евро. Это очень выгодно. Жаль, пока не все понимают, что это не опасно. Многие жильцы боятся этих вышек. На самом деле, когда я с вами по мобильному телефону говорю — это в разы вреднее, чем вышка на крыше дома.

Не пожалели денег на свой подъезд и жильцы дома на улице Гашкевича в микрорайоне Лошица. И остались довольны.

В микрорайоне Веснинка на улице Радужной тоже есть примечательный подъезд. Местная жительница рассказала, что разукрасить его решили года четыре назад — хотели, чтобы выделялся среди других и был нескучным. На каждом этаже — новый сюжет.

В престижных жилых комплексах подъезды уже с дизайнерскими ремонтами

Жилой комплекс «У Троицкого», который построила компания «Трайпл», ввели в эксплуатацию в 2012 году. Самый нарядный тут — лифт-холл первого подъезда. Жильцы не пожалели денег на французские шторы, люстры, кресла и вазоны.

В одной из высоток на Мястровской пару лет назад тоже преобразили подъезд: заменили три входные двери, облицевали стены, повесили современные светильники, поставили кожаный диванчик лимонного цвета — и вот уже совсем другая картина получилась.

Нетипичный подъезд есть и в доме на улице Гвардейской — мраморный пол в лифт-холле, интересное решение с размещением почтовых ящиков, кованые лестничные перила — все соответствует высокому статусу проживающих тут жильцов.

Есть в Минске и такие подъезды, где жильцы не состоят в ЖСПК и ТС и делают ремонт за свой счет. Так поступил житель дома на улице Янки Купалы — заказал художников и получил нескучный лестничный пролет.

— В нашем подъезде? Нет, не видел. Если только на верхних этажах, но я туда не поднимаюсь, — ответил местный житель того подъезда, который очень хочется вам показать.