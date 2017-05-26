В центре Минска прошла акция анархистов 3 26.05.2017, 17:02

Активисты провели акцию солидарности с политзаключенными и призвали «восстать в защиту своих прав».

«Пока в этой стране есть люди, которые лишены свободы только за свои идеалы, за свое несогласие с господствующим насилием со стороны государства, с многочисленными ограничениями, запретами и цензурой - каждый из нас, где бы мы не находились, не может чувствовать себя свободным, - заявили «Белсату» активисты анархистского движения. - Сейчас за решеткой находятся Дмитрий Полиенко, Михаил Жемчужный, а также 32 человека (16 из которых находятся за решеткой) обвиняют «в подготовке массовых беспорядкам».

По словам анархистов, «молчаливое разрешение и согласие - зеленый свет для диктаторского режима, основанного на полицейском беспределе».

«Мы призываем перестать быть покорными тенями, что проходят мимо вызовов современности», - заявили активисты.

Участники акции призвали проявить «солидарность с теми, кто пострадал за свои убеждения».

Акция была приурочена ко дню рождения политзаключенного Дмитрия Полиенко.