Лукашенко: Знаете, как Шорец откупился от Захарова? 6 26.05.2017, 19:24

Диктатор рассказал о передаче «Чижовка-Арены» своему хоккейному другу.

Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации хоккея Беларуси Семеном Шапиро рассказал о передаче ледовой арены в собственность Захарову.

«Поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» — то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть. «Минск-Арена» — «Динамо» платит за лед? Платит. А Захаров не платит. Это его собственность. Вроде и гостиницу какую-то передали клубу.

Зачем в неравные условия ставить команды? У него должен быть клуб, он должен зарабатывать деньги, дотация государства. Он должен за лед заплатить и за гостиницу. Как все! Давайте мы ему добавим где-то денег, но он должен платить. Это не его собственность», — сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на БТ, передает «Трибуна».