Президент Эстонии: Наличие политзаключенных – повод для санкций против властей Беларуси 28.05.2017, 15:49

Керсти Кальюлайд

«Дело патриотов» может стать лакмусовой бумажкой для принятия решения Евросоюзом.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ответила на вопросы корреспондента «Радыё Свабода» во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC 2017 в Братиславе.

Об учениях «Запад-2017»

Мы не видим физической угрозы ни одной стране NATO. Сдерживание со стороны NATO всегда было адекватным, пропорциональным, и у него стопроцентная история успеха. Поэтому мы не рассматриваем это как угрозу. Но это не значит, что мы не должны быть подготовлены. Нам нужно внимательно следить, что происходит на другой стороне. Мы должны настаивать, чтобы Россия делилась информацией о своих учения, как определено в международных соглашениях. Там определено, что если учения достаточно большие, то нужно приглашать наблюдателей из других стран.

О заявлении министра обороны Эстонии о том, что учения могут стать «билетом в одну сторону» в Беларусь для российских военных

Мы, например, заметили, что Беларусь в этом году, объявила, что в учениях будут участвовать 13 тысяч человек. Это как раз порог, который требует международного наблюдения. Обычно количество участников было немного ниже - например 12850. Это показывает, что белорусская сторона явно хочет присутствии международных наблюдателей.

Об отношениях между Беларусью и Евросоюзом

Евросоюз - прекрасная организация в том смысле, что он никогда не разочаровывается ни в ком из своих соседей. Если есть возможность способствовать верховенству закона и демократическим ценностям, Евросоюз всегда готов к сближению. Могут произойти дискуссии об упрощении визового режима - пока этого нет, но это может стать следующим шагом. Если Эстония будет председательствовать в Совете Евросоюза, состоится саммит «Восточного партнерства». До саммита мы обсудим ситуацию со всеми партнерами по Евросоюзу и увидим, какие конкретные шаги могут быть для каждой страны-участницы «Восточного партнерства». Но, конечно же, трудно не быть скептиком, когда так долго наблюдаешь за Беларусью.

О возможности для Беларуси присоединиться к Евросоюзу

Пару недель назад в Таллинне верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини сказала, что страны на границе с Евросоюзом, которые имеют желание однажды присоединиться к ЕС, должны руководствоваться верховенством закона и становиться развитыми демократиями. И если они таковыми станут, то однажды двери могут открыться. Это было в ответ на вопрос о Грузии, но она также сказала, что по ее мнению Европейский континент должен быть единым. Поэтому конечно же, это возможно, если посмотреть в более отдаленное будущее. В то же время довольно ясно, что в короткой перспективе такая дискуссия не рассматривается, и этим странам не предлагают такой перспективы. Но это абсолютно не значит, что сами эти страны не могут стать демократичнее. Именно так Эстония начинала свои преобразования, закладывая правильный демократический фундамент. Это в первую очередь надо самим странам, граничащим с ЕС.

О возможности возвращения санкций, если Беларусь вернется к прежней ситуации с политзаключенными

Это будет обсуждаться и решаться партнерами по Евросоюзу. Для меня главная лакмусовая бумажка, чтобы определить, действительно ли страна выбрала демократический путь, это два фактора: отсутствие политзаключенных и возможность выигрывать судебные дела у государства. Мой хороший друг Эд Лукас (журналист британского издания The Economist) когда-то сказал мне это, и с тех пор я пользуюсь его тестом. Моя личная позиция в том, что если действительно есть политзаключенные, то однозначно нужно принимать ответные меры. Но Эстония – это парламентская демократия, и позиции государства предлагаются правительством и одобряются парламентом.