закрыть
28 мая 2017, воскресенье, 20:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: «Креатив» могилевских властей к юбилею города

5
  • 28.05.2017, 19:57
Фото: vasilkou.com

Вот что бывает, когда исполнительная власть лезет в малознакомые для себя форматы вроде граффити.

Могилевский блогер Денис Васильков разместил в своем блоге фотографию надписи-хэштэга, которая была подготовлена в рамках празднования 750-летия Могилева.

Надпись занимает в длину около двадцати метров и представляет собой написанную обычной красной краской слова на бетонном заборе. По непонятной причине художник не смог разместить буквы на одной высоте и в равной удаленности друг от друга. В итоге надпись видится как #Гор жусь ЧтоИ зМог илёва.

Фото: vasilkou.com

Мнение

Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные