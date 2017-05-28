Фотофакт: «Креатив» могилевских властей к юбилею города 5 28.05.2017, 19:57

Фото: vasilkou.com

Вот что бывает, когда исполнительная власть лезет в малознакомые для себя форматы вроде граффити.

Могилевский блогер Денис Васильков разместил в своем блоге фотографию надписи-хэштэга, которая была подготовлена в рамках празднования 750-летия Могилева.

Надпись занимает в длину около двадцати метров и представляет собой написанную обычной красной краской слова на бетонном заборе. По непонятной причине художник не смог разместить буквы на одной высоте и в равной удаленности друг от друга. В итоге надпись видится как #Гор жусь ЧтоИ зМог илёва.