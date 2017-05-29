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Родители о графике «под Колю»: Власти живут на другой планете

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  • 29.05.2017, 12:16
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Иллюстрационное фото

Жители Березы возмущены решением о переносе начала занятий в школе на 9 часов.

Много шума и тревоги наделало указание Александра Лукашенко о начале обучения в школах с 9 часов, а не с 8, как было раньше.

По словам Лукашенко, его младший сын Николай не высыпается, когда занятия начинаются с восьми. Предложение вызвало много нареканий среди родителей.

«Радыё Рацыя» собрало возмущенные комментарии жителей Березы:

- Мне от этого будет не очень хорошо.

- Школьникам на 9 часов, а детскому саду на 8? Так Лукашенко это «понял», потому что у него ребенок не высыпается.

- Они живут на другой планете. Они не знают, как живет народ. Не только Лукашенко, но и все чиновничество.

- Люди, которые работают, - это же родители, и они не согласны. И я думаю, что к ним прислушаются.

- Я конечно же против. Я иду на работу на 8 часов, моя дочь – второклассница.

И куда я ее дену?


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