Слуцк выйдет на протест, потому что не на что жить 17 3.05.2017, 8:28

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Фото: tut.by

Рассерженные случчане готовятся к митингу «За свободу слова и достойную жизнь».

Волна репрессий не смогла подавить протестов этой весны. Слуцк стал очередным городом, где жители собираются высказаться против действий властей, сообщает «Белсат».

Главная проблема в городе — невозможность трудоустроиться

По информации Министерства труда, на начало весны Слуцкий район вошел в список самых проблемных что касается безработицы. Ряд предприятий, среди которых макаронная и текстильная фабрики, пивзавод, «Слуцк-модуль», консервный завод и завод изготовления посуды, закрылись. Поэтому сейчас более трех жителей претендуют на одну вакансию.

«Найти работу можно, но прожить на эту зарплату можно? У меня безработные в доме есть», — говорит местный житель.

После приказа Лукашенко дать работу всем до 1-го мая, в Слуцком райисполкоме создали комиссию для трудоустройства не занятых в экономике граждан. И хотя предлагаемых вакансий много, мало кто устраивается.

Не разрешило ситуацию и открытие дрожжевого завода в Слуцке

Еще в прошлом году на предприятие, которое должно открытся в конце мая, прислали резюме более 1000 человек, а набирали около 80-ти работников.

Нет работы? Получите протесты!

В связи с таким состоянием занятости в городе активисты движения «За свободу» подали на 7-го мая в Слуцкий райисполком заявку на проведение митинга «За свободу слова и достойную жизнь».

«Поэтому и требования отчасти наши социально-экономические, плюс к этому у нас в Слуцке есть экологические проблемы, в последнее время они возникли очень ярко, и наша акция приурочена ко Дню свободы печати, поэтому мы планируем обсудить и проблемы со свободой слова в стране», — перечисляет поводы для протеста Виталий Амелькович из движения «За свободу».

Организаторы митинга подчеркивают, что акция состоится, даже если исполком не даст на нее разрешения.