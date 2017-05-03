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В Бресте Александра Кабанова осудили на 11 суток

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  • 3.05.2017, 17:39
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Александр Кабанов

Судил активиста судья Ленинского района Бреста Дмитрий Шурин.

Судья Ленинского района Бреста Дмитрий Шурин признал активиста ОГП из Березы Александра Кабанова виновным в «неподчинении милиционерам» и в призыве к участию 1 мая в «акции чистых листов», передает «Свабода».

Александр Кабанов был задержан 1 мая в Бресте вместе с блогером Дмитрием Горбуновым на выходе из квартиры последнего. Кабанов собирался принять участие в «акции чистых листов», но вместе с Горбуновым попал в участок. На него составили протокол, ночь он провел в изоляторе временного содержания.

2 мая Александра Кабанова доставили в суд, однако он заявил ходатайство об адвокате, поэтому суд перенесли на 3 мая.

Суд засчитал ему сутки, проведенные в изоляторе. Кабанов выйдет через 10 суток.

На суде над Александром Кабановым присутствовали сотрудники ОМОН. Судья запретил фото- и видеосъемку.

Напомним, в «акции чистых листов» 1 мая в Бресте приняли участие несколько человек. Люди просто стояли возле кинотеатра «Беларусь», держа в руках чистые листы бумаги и не выкрикивали никаких лозунгов. 2 мая Ленинский суд Бреста приговорил Владимира Козловского за участие в этой акции к 10 суткам ареста, а Ингу Абрамову и Алексея Сомойлюкa - к штрафам.


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