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Беларусь солидарна с героем национального флага

  • 4.05.2017, 14:20
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Василий Поляков
Фото: dw.de

Василий Поляков объявил голодовку в знак протеста против беспредела белорусских властей.

В Интернете стартовала акция: «Я такi як Васiль Палякоў», которая проходит в поддержку Василия Полякова, задержанного 1 мая после митинга за то, что он во время официально разрешенного мероприятия развернул бело-красно-белый флаг, пишет gomelspring.org.

К акции солидарности присоединились: известный блогер Максим Филипович, правозащитник Леонид Судаленко, руководитель гомельской организации независимого профсоюза РЭП Виктор Козлов и другие активисты.

Сегодня Василия Полякова в ИВС посетил адвокат, чтобы подписать жалобу на незаконный приговор. Политик рассказал, что после задержания 1 мая на него составили лишь один протокол, за якобы призывы к проведению несанкционированного уличного шествия. Второй протокол появился уже 2 мая, когда его «этапировали» из ИВС в суд. Василий отказался сесть в клетку служебного автомобиля, за что начальник патрульно-постовой службы Железнодорожного РОВД Гомеля составил против него еще один протокол - на этот раз за «неподчинение законному требованию сотрудника милиции».

Сегодня также стало известно, что 15 мая сына Василия Полякова - Александра забирают на службу в Армию, а выходит он из ИВС только 16-го около 14.00 часов. Административное законодательство предусматривает перерыв в отбытии наказания арестом только в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников. Таким образом, он может быть еще наказан и невозможностью провести родного сына в армию.

Политик в знак протеста против предъявленных обвинений и проведения против него фактически закрытого суда объявил голодовку, наказание отбывает в одиночной камере.

Инициатор интернет-акции «Я такi як Васiль Палякоў» и его коллега Леонид Судаленко призывает каждого небезразличного белоруса присоединиться к акции, чтобы поддержать героя национального флага.


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