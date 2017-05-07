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В Слониме дороги «благоустраивают» при помощи обычного мусора

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  • 7.05.2017, 14:25
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Фото: gs.by

Жители микрорайона Рыщицы прокалывают колеса авто после ноу-хау коммунальщиков.

Об этом корреспонденту «Газеты Слонимской» рассказал житель улицы Ковалевского Василий Ракевич, который посетил редакцию утром в пятницу, 5 мая.

— Поедем, я вам сейчас покажу, как в микрорайоне Рыщицы благоустраивают улицы, — начал свой рассказ Василий Сергеевич.

Слонимчанин рассказал, что, возвращаясь после работы домой в четверг, 4 мая, заехав на свою улицу, он проколол колесо. Выйдя из машины, увидел на дороге доски с гвоздями, камни, полиэтиленовые пакеты и прочий мусор. Как оказалось, неизвестная организация решила таким способом благоустроить и поровнять дорогу на протяжении ста метров. К сожалению, большинство жителей улицы были на работе и не видели, кто это все привез, кто ровнял.

Фото: gs.by
Фото: gs.by

— Вот посмотрите, привезли какую-то грязь — мусорные пакеты, сорняки, кирпичи, куски асфальта, куски досок с гвоздями, проволоку, камни — и этим поровняли участок дороги. Ранее нам обещали, что благоустроят дорогу. Но такое чувство, что это все привезли то ли со стройки, то ли с какой-то свалки. В колхозах к ферме подъезжаешь — асфальт лежит, а тут... Разве это благоустройство?! — задался вопросом житель улицы Ковалевского.

Фото: gs.by
Фото: gs.by

Мужчина отметил, что так ровняют дорогу на их улице не первый раз. В прошлый раз навезли чернозема, засыпали ямки, разровняли, прошли дожди, и опять все вылезло наружу.

Пока журналистам не удалось выяснить, кто благоустраивает дороги городских улиц, используя такие «передовые технологии».

Фото: gs.by
Фото: gs.by
Фото: gs.by
Фото: gs.by

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