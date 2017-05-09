Олег Волчек: Бело-красно-белый флаг - символ свободы и независимости 9.05.2017, 17:10

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Правозащитник высказался в поддержку героя парада в Бресте.

Руководитель центра «Правовая защита населения» и участник войны в Афганистане Олег Волчек высказался в защиту Александра Сахарука, прокомментировав в «Фейсбуке» статью на сайте Сharter97.org: «Ветеран Афганистана героически поднял национальный флаг на параде в Бресте».

«Свободу ветерану войны в Афганистане, Александру Сахаруку!

Бело-красный флаг - это символ свободы и независимости. Александр на военном параде в Бресте поднял флаг и за это его задержали. Вот интересно, те кто давал команду на задержания Александра, кто задерживал, кто сейчас пишет протоколы, кто выступает свидетелем – сами были ли в армии? Имеют ли они медаль «За отвагу»? Есть ли у нас офицеры? Ну можно было бы сказать начальству, что не будем задерживать и составлять протоколы на человека, который ни один раз рисковал своей жизнью.

Олег Волчек, участник войны в Афганистане», - написал правозащитник.