Олег Волчек: Бело-красно-белый флаг - символ свободы и независимости
- 9.05.2017, 17:10
Правозащитник высказался в поддержку героя парада в Бресте.
Руководитель центра «Правовая защита населения» и участник войны в Афганистане Олег Волчек высказался в защиту Александра Сахарука, прокомментировав в «Фейсбуке» статью на сайте Сharter97.org: «Ветеран Афганистана героически поднял национальный флаг на параде в Бресте».
«Свободу ветерану войны в Афганистане, Александру Сахаруку!
Бело-красный флаг - это символ свободы и независимости. Александр на военном параде в Бресте поднял флаг и за это его задержали. Вот интересно, те кто давал команду на задержания Александра, кто задерживал, кто сейчас пишет протоколы, кто выступает свидетелем – сами были ли в армии? Имеют ли они медаль «За отвагу»? Есть ли у нас офицеры? Ну можно было бы сказать начальству, что не будем задерживать и составлять протоколы на человека, который ни один раз рисковал своей жизнью.
Олег Волчек, участник войны в Афганистане», - написал правозащитник.