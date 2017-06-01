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ФК «Неман» подписал контракт с 13-летним футболистом

  • 1.06.2017, 16:29
Алексей Больгерт

Контракт рассчитан на три года.

Гродненский футбольный клуб «Неман» подписал контракт с тринадцатилетним защитником Алексеем Больгертом. Парень родился 8 августа 2003 года. Его контракт рассчитан на три года, передает «Еврорадио».

Алексей — воспитанник гродненской СДЮШОР «Неман». Первый его тренер — Олег Севостьяник. В прошлом году парень прошел республиканский отбор и продолжает сейчас обучаться футболу в Академии футбола АБФФ.


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