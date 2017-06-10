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В барах на Зыбицкой снова устроили ночную проверку

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  • 10.06.2017, 18:09
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Фото: tut.by

В час ночи в бары начали врываться в сопровождении ОМОНа представители МАРТ, миграционного контроля и санстанции.

В барах на столичной улице Зыбицкой снова устроили ночную проверку: в час ночи заглянули представители МАРТ, миграционного контроля и санстанции. Их сопровождал ОМОН, пишет kyky.org.

Посетителей контролеры не трогали, но имели много вопросов к персоналу: проверка пришла в бары «Туманы», «Банки бутылки», «4-4-2», «Винный год» и многие другие заведения.

Контролеры фотографировали бары, которые должны были работать до часу ночи, но не закрылись после этого времени, требовали документы на лиц с «нерусской» фамилией среди сотрудников. Причем их не интересовало, что среди ночи документы могут быть в бухгалтерии.

Результаты ночного рейда неизвестны.


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