Испанский сапог на голове Путина 9 Михаил Веллер, «Собеседник»

12.06.2017, 11:36

4,271

Михаил Веллер

Фото: Hendrik Osula

Кремлевский «пастырь» мечется в шизофрении.

Глупая власть прессует народ до упора – а попробовать-то можно, вдруг выйдет? Конечно, дело в огромных деньгах. Дешевеет нефть – соси кровь, это подход старый. Но просто деньгами дело отнюдь не ограничивается! У верховной власти договор с элитной пирамидой, окружающей властную вертикаль: вы обеспечиваете нам лояльность и подчинение масс – мы вас крышуем и разрешаем доить массы, сколько сможете.

И вот – кризис! Пирог уменьшается – а административно-олигархическая пирамида растет, таково ее свойство! А построенные дворцы требуют денег на содержание! Ножницы между объемом бабла в стране и потребностью в нем у элит все шире разеваются!

А если у них не будет денег – вот тогда они учинят переворот, ибо их преданность потеряет смысл. И пастух мечется в шизофрении: как и волков накормить, и чтоб овцы не передохли и не взбунтовались. То-то у овец глаза и выпучиваются: вы что, хлев – волкам, а овцам на асфальте кормиться?..

Вообще шапка Мономаха имеет свойство эволюционировать в испанский сапог на голове. И кстати – Россия идет в глобализм своим путем: элиты рвутся в транснационалы, бабло и семьи за бугром – а народишко люмпенизируется, тихо вымирает и замещается мигрантами из Азии. У нас особенный путь к мировой помойке!

Михаил Веллер, «Собеседник»