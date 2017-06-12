закрыть
12 июня 2017, понедельник, 14:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Испанский сапог на голове Путина

9
  • Михаил Веллер, «Собеседник»
  • 12.06.2017, 11:36
  • 4,271
Михаил Веллер
Фото: Hendrik Osula

Кремлевский «пастырь» мечется в шизофрении.

Глупая власть прессует народ до упора – а попробовать-то можно, вдруг выйдет? Конечно, дело в огромных деньгах. Дешевеет нефть – соси кровь, это подход старый. Но просто деньгами дело отнюдь не ограничивается! У верховной власти договор с элитной пирамидой, окружающей властную вертикаль: вы обеспечиваете нам лояльность и подчинение масс – мы вас крышуем и разрешаем доить массы, сколько сможете.

И вот – кризис! Пирог уменьшается – а административно-олигархическая пирамида растет, таково ее свойство! А построенные дворцы требуют денег на содержание! Ножницы между объемом бабла в стране и потребностью в нем у элит все шире разеваются!

А если у них не будет денег – вот тогда они учинят переворот, ибо их преданность потеряет смысл. И пастух мечется в шизофрении: как и волков накормить, и чтоб овцы не передохли и не взбунтовались. То-то у овец глаза и выпучиваются: вы что, хлев – волкам, а овцам на асфальте кормиться?..

Вообще шапка Мономаха имеет свойство эволюционировать в испанский сапог на голове. И кстати – Россия идет в глобализм своим путем: элиты рвутся в транснационалы, бабло и семьи за бугром – а народишко люмпенизируется, тихо вымирает и замещается мигрантами из Азии. У нас особенный путь к мировой помойке!

Михаил Веллер, «Собеседник»


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?