Минчанин ввез из Польши телевизор, а через год получил «письмо счастья» из таможни 11 12.06.2017, 20:12

5,180

В таможенно-финансовую историю из-за телевизора LG житель Минска попал год назад.

Правда, понял это только сейчас — когда ему пришло письмо из Гродненской региональной таможни. В бумаге за подписью заместителя начальника таможни по экономической работе Дмитрия Васильчикова утверждается: в июле 2016 г. Олег "не выполнил обязательства по уплате таможенных платежей в отношении телевизора".

Телевизор стоил больше 300 евро, а перед этим Олег был за пределами "таможенной территории Евразийского экономического союза" 2,5 месяца назад. Соответственно, везти такую дорогую вещь без растаможки не имел права — три места с прошлой поездки не прошли, пишет euroradio.fm.

В идеале как должно быть? Во время таможенного досмотра в июле 2016 года таможенник должен был обратить внимание Олега на "нарушение". Парень должен был на месте (!) доплатить соответствующие таможенные платежи — на 150 "лишних" евро.

— Если бы мне на таможне сказали, что я должен что-то заплатить — заплатил бы и поехал дальше с чистой совестью. Но никто ничего не сказал: я просто заполнил таможенную декларацию и спокойно поехал в Минск. А сейчас мне приходит бумага, что я должен не только заплатить таможенную пошлину на всю сумму телевизора — 450 евро и еще пеню за год! — возмущается Олег.

Действительно, из письма заместителя начальника таможни по экономической работе Дмитрия Васильчикова следует, что только в этом году он, "просмотрел копию пассажирской таможенной декларации, информацию о частоте перемещения", и обнаружил нарушение Олега. И направил ему... 19.05.2017 года требование выплатить 335 рублей 41 копейку таможенных платежей и почти 40 рулей пени. А на вопрос Олега, почему те таможенные платежи взимаются не с "лишних" 150 евро, а с 450, всего стоимости телевизора, в таможне ответили: потому, что совершил нарушение — провез телевизор, не заплатив пошлину сразу на границе.

Но как такое вообще стало возможным, почему таможенный платеж не взяли сразу — куда смотрели таможенники 27.07.2016 года, когда Олег вез тот злосчастный телевизор из Польши?

— Знаете, это нужно в Гродненской региональной таможне уточнять: почему такой большой срок прошел и насколько это сейчас уже актуально — через год, — растерянно отвечают на мои вопросы в пресс-службе Таможенного комитета.

Не может никак мне объяснить ситуацию и заместитель начальника Гродненской таможни по идеологической работе Николай Богалейша. На вопрос, обязан ли таможенники сразу на границе обратить внимание на то, что человек не имеет права везти тот или иной товар, таможенник отвечает.

"Чаще всего такие вопросы решаются сразу на месте. Но может по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам не все вопросы были сразу известны".

И перенаправляет в отдел взыскания таможенных задолженностей. Правда, и там получить внятные объяснения тоже не удается.

— Поймите, никогда нет готового ответа на такой вот вопрос. Ведь люди тоже могут не понимать каких тонкостей и видеть этот вопрос в таком свете. А там он совсем в другом свете. И поэтому я не то что боюсь — я не уполномочена давать комментарии по этому вопросу. Поэтому я могу их дать некомпетентно и неквалифицированно.

В Таможенном комитете сказали, что о случаях, подобных тому, в который попал Олег, они не знают. Возможно, действительно так вот "повезло". Только интересно: почему вдруг сотрудники Гродненской таможни начали "просматривать копию пассажирской таможенной декларации, информацию о частоте перемещения" и насколько массово они это сегодня делают?