Жители Ивацевичей взбунтовались против решения Минобороны 9 13.06.2017, 11:51

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Военные постановили вырубить более 100 деревьев для защиты от «диверсантов».

По инициативе Минобороны сотни деревьев на территории станции обезжелезивания воды в Ивацевичах должны быть уничтожены.

Сотрудники станции говорят, что такое предписание поступило в адрес их учреждения после учений по общественной безопасности, которые проводились в районе в мае 2017 года.

Антон Огородник, мастер на станции обезжелезивания воды в Ивацевичах, рассказал «Радыё Свабода», что деревья выращивались более десяти лет и до сих пор никому не мешали:

«В ходе учений была смоделированная ситуация нападения на объект. Кто-то через ограждение на территорию станции перекинул бутылку с надписью «аммиак». Сюда прибыли пожарные, санстанция. Военные после учений провели инспекцию объекта и обнаружили нарушения. Среди них - то, что проволоку на заборе нужно установить с наклоном в другую сторону. А за 10 метров от ограждения надо уничтожить все деревья. Мы составляли здесь подробную карту, то подсчитали, что надо уничтожить около 100 деревьев. А это яблони, груши, клены, березы, липы, в общей сложности более 20 различных сортов. Жаль деревьев. Ломать всегда проще, чем строить».

Работник станции Станислав Холодович, который сажал деревья своими руками, рассказал, что был в Ивацевичском районном военкомате, и военком ему там сказал, что решение об уничтожении деревьев уже подписали и передали руководителю станции:

«Мне было сказано, что наше предприятие входит в перечень стратегически важных объектов в списке Минобороны. Поэтому решение об уничтожении деревьев принято и будет вскоре выполнено».

Но руководитель районного военкомата Александр Сахонь сказал другое:

«Во-первых, военкомат не имеет полномочий выносить подобного рода предписания. Человек просто преувеличивает насчет предписания. Но все ответы на вопросы посетителей мы озвучили. Перед военкоматом стоят совсем другие цели, и комментировать вопросы вырубки деревьев я не имею полномочий».

Станислав Холодович возмущается решением уничтожить деревья, так как считает, что этот шаг не имеет смысла. По его словам, станция по обезжелезиванию воды на самом деле не имеет для города никакого стратегического значения. И нет нужды ее охранять:

«Раньше воду в город качали напрямую, станцию построили только в 2010 году. А теперь даже охрану этого объекта введут. В то же время сами источники воды, из которых и ведется водоснабжение целого города, никто не охраняет. Достаточно перекрыть несколько кранов, и вода будет подаваться напрямую, минуя нашу станцию. А если отравить воду в источниках или повредить водопровод, то мы никак не можем повлиять на ситуацию. Я по образованию гидротехник и могу сказать, что люди, которые занимаются охраной и противодействием диверсии, просто дилетанты в водоснабжении, они не понимают принципов. Тратятся деньги на охрану, на учении. Но это не нужно и без смысла. А то, что действительно важно и нарушение чего может повлечь за собой ужасные последствия - то на это внимания не обращают.

Мы возмущены приказом об уничтожении деревьев. Наш гендиректор всегда поддерживал усилия по озеленению территории. А теперь вдруг все надо уничтожить, потому что так считают военные. Так есть, что даже если возле своего дома решишь вырубать дерева, то нужны разрешения, а тут приказ. Можно подумать, если деревья истребить, то водоснабжение Ивацевичей станет полностью защищенным от диверсантов».

В любом случае, если решение и принято, то согласно законодательству оно должно еще пройти процедуру согласования с районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. В этом учреждении сказали, что такого решения к ним не поступало.