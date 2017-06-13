Увлекающийся экстремальными видами спорта трехлетний малыш стал звездой Сети 13.06.2017, 12:51

К своим трем годам Финн освоил горнолыжный спорт, покорение горных вершин, прыжки на батуте и велосипед.

Маленький Финн из Челтнема (Глостершир, Англия) с первых месяцев жизни с интересом наблюдал за своими родителями, которые активно катаются на лыжах и велосипеде, занимаются скалолазанием и играют в регби, пишет 120.su.

В какой-то момент мама и папа решили, что пора их малышу тоже приобщаться к подобному образу жизни.

К своим трем годам Финн стал самым настоящим экстремалом, освоившим горнолыжный спорт, покорение горных вершин (пускай пока искусственных), прыжки на батуте и, конечно, езду на велосипеде.