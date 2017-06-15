Активистки «Движения матерей 328» обратились в Комитет по правам человека ООН 15.06.2017, 12:57

Лариса Жигарь не отступает в борьбе с властями за регистрацию движения в Беларуси.

Юристами «Белорусского документационного центра» оказана правовая помощь Ларисе Жигарь - одному из учредителей Общественного объединения «Движение матерей 328», в подготовке индивидуального сообщения в Комитет по правам человека ООН.

7 ноября 2015 года на учредительном собрании было принято решение о создании Социально-просветительского общественного объединения «Движение матерей 328», организованной для содействия в Республике Беларусь профилактике потребления и распространения наркотиков, пропаганде здорового образа жизни.

31 декабря 2015 года Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета приняло решение об отказе в государственной регистрации СПОО «Движение матерей 328».

Члены Правления СПОО «Движение матерей 328» обжаловали отказ в регистрации в установленном законом порядке, однако суды признали действия госоргана законными и обоснованными.

В индивидуальном сообщении ставится вопрос о нарушении Республикой Беларусь права Л. Жигарь на свободу ассоциации и свободу выражения мнения.

Общественное объединения «Движение матерей 328» по характеру и целям своей деятельности подпадает под гарантии ст. 22 Пакта.

Отказ в регистрации этого объединения следует расценивать как вмешательство (ограничение) государства в право на свободу ассоциации, поскольку по внутреннему законодательству Республики Беларусь деятельность незарегистрированных общественных объединений на территории Республики Беларусь запрещается (часть 2 статьи 7 Закона «Об общественных объединениях». Установлена уголовная ответственность за организацию либо участие в деятельности общественного объединения, не прошедшего государственную регистрацию (статья 193-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Следовательно, Л. Жигарь не имею возможности вместе с другими членами незарегистрированного общественного объединения преследовать свои цели и законные интересы без наличия государственной регистрации СПОО «Движение матерей 328».

Кроме того, примененное ограничение не соответствует условиям пункта 2 статьи 22 Пакта. Данное ограничение не предусмотрено законом, поскольку оснований, в силу которых отказано в регистрации, Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях» не содержит. Статья 7 данного Закона предусматривает исчерпывающий список ограничений по созданию общественного объединения (предусмотрен запрет на создание и деятельность общественных объединений, союзов, имеющих целью осуществление пропаганды войны или экстремистской деятельности). Объединение «Движение матерей 328», как следует из его учредительных документов, не ставит себе запрещенных целей.

Ограничение права Л. Жигарь на свободу ассоциаций не соответствует ни одной из целей, установленных в пункте 2 статьи 22 Пакта. Как видно из решения главного

управления юстиции Гродненского областного исполнительного комитета, состоявшихся по жалобам судебных постановлений, государство не привело достаточных аргументов для обоснования ограничений права на ассоциацию в целях защиты интересов государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 22 Пакта.

Данное ограничение также не является необходимым в демократическом обществе. Ограничения, на которые ссылается государство, носят слишком общий характер и не являются пропорциональными. Даже если материалы, представленные нашей организацией на регистрацию, не полностью соответствовали требованиям национального законодательства, реакция регистрирующего государственного органа, выразившаяся в отказе зарегистрировать объединение, была несоразмерной.