Власти испугались гомельского активиста с газовым пистолетом 4 15.06.2017, 15:29

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Алесь Евсеенко

Оппозиционеру из Гомеля Алесю Евсеенко аннулировали разрешение на владение оружием.

Алесь Евсеенко не может сейчас быть собственником оружия, поскольку привлекался к административной ответственности весной этого года, сообщает «Радыё Рацыя».

В течение 23 лет Алесь Евсеенко легально хранил газовый пистолет, который по своим характеристикам похож на газовый баллончик, но теперь его лишили и этого права.

«Это связано с тем, что 24 марта, накануне Дня Воли, я был задержан сотрудниками ОМОНа и судом был осужден к административному аресту. А в соответствии с Законом «Об оружии» в Беларуси, лица, которые привлекались к административной ответственности, лишаются права на это оружие», - рассказал активист.

Алесь Евсеенко считает, что отмена лицензии на хранение газового пистолета может быть связана с его активной общественной и политической деятельностью. Недавно он был организатором встречи Николая Статкевича с гомельчанами.