10 фильмов, о тайном смысле в которых многие даже не догадываются 17.06.2017, 10:54

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Фото с сайта ckm.pl

Порой зритель не понимает, почему совершенно обычный фильм производит на него столь глубокое впечатление.

А дело в том, что качественное кино изначально строится на философии, которая действует на подсознание, но не видна без подробного анализа.

Сайт AdMe.ru разобрал 10 известных картин — попробуйте пересмотреть их, уже понимая скрытый смысл.

Безумный Макс: Дорога ярости

За потрясающим экшеном многие зрители не видят идеи фильма. С точки зрения психологии все герои фильма являются отражением составляющих нашей личности (смотрите рисунок): их побег — отражение наших страхов, зеленые земли — наших мечтаний, путешествие — трансформации личности. Именно поэтому после просмотра зритель ощущает в себе новые силы и освобождение от эмоциональных тисков.

Список Шиндлера

Девочка в красном пальто в «Списке Шиндлера» является отражением главной идеи фильма. Сам Стивен Спилберг комментирует это так: «И США, и СССР, и Англия знали про холокост. Но никто ничего не делал. Мы не потратили никаких ресурсов, чтобы остановить этот безжалостный смертельный марш. Это было огромным красным пятном, которое видели все, но никто ничего не сделал».

Интерстеллар

Внимательный зритель заметит, что в фильме есть два главных цвета: голубой (символ вечности, неба) и песочный (символ земли и времени). Герои меняют одежду в зависимости от восприятия этих двух символов. И сам фильм построен по мифологической структуре: райское состояние, борьба людей с хаосом, спасение. Только герои здесь — обычные люди. Поэтому фильм так воздействует на зрителей.

Остров проклятых

Режиссер с самого начала дает понять, что главный герой — сумасшедший пациент: посмотрите на кандалы в каюте детектива, на напряженные лица полицейских, на несерьезные допросы медсестер, на неловкость мисс Кернс (они все играют, притворяются). А в конце герой осознает правду, но притворяется невменяемым, так как не может пережить боль от реальности, предпочтя лоботомию.

Господин Никто

«Все на свете могло быть другим, но иметь тот же смысл», — говорит Немо, потому что смысл любой вещи остается неизменным независимо от того, насколько меняется сама вещь. А Немо — тот уникум, который может сконцентрироваться на точке невозврата и увидеть все варианты своих изменений. Увидев, что все варианты жизни с матерью основаны лишь на эмоциях, а с отцом — на рассудке, он предпочитает третий — индивидуальный выбор (символ взросления человека).

Черный лебедь

Многие считают, что «Черный лебедь» — это фильм о шизофрении, о светлой Нине и ее второй личности Лили (Лилит — «ночь, темнота» на древнееврейском). А на деле это фильм об искусстве как явлении. У искусства всегда 2 стороны — созидательная и разрушительная, и настоящее совершенство рождается лишь в единстве этих двух начал, что метафорично и изображено в фильме.

Неоновый демон

Этот фильм невозможно воспринять без анализа. Неоновый демон — это темная сторона любого желанного объекта. Главная героиня — это метафора особенной красоты. В финале одна из героинь «вкушает» эту красоту, отчего сама становится особенной. Стоит отметить еще постоянно появляющийся образ треугольника — Святой Троицы. То есть мир моды и красоты — это новая церковь, а показ — это священная служба.

Ходячие мертвецы

Вы не задумывались, почему сериал про зомби от сезона к сезону удерживает внимание и любовь зрителей? Да потому что здесь представлен не только зомби-мир, но и примеры разных форм правления: от рабовладельческого строя до демократии. Таким образом, с каждым сезоном зритель вырабатывает отношение к тому или иному типу общества.

Сплит

Последние 20 секунд «Сплита» ломают всю картину, делая отсылку к фильму «Неуязвимый» — перед нами теперь не просто фильм, а «ориджин». Ориджин — это история становления супергероев из комиксов. Получается, герой — это не просто человек с расстройством, а супергерой (история которого переплетается с «Неуязвимым»). Плюс это насмешка режиссера Найта Шьямалана над вселенной Marvel — тем самым он показал, что его вселенная супергероев более ранняя.

Бойцовский клуб

Существует совершенно безумная, но гениальная теория: Марла — это тоже личность Рассказчика. Заметьте, Марла и Тайлер очень сходны: оба постоянно курят, носят одинаковую одежду, кольца и даже прически. И с Рассказчиком Марла похожа: у них одинаковые проблемы, оба живут в отелях, одновременно меняют одежду, ходят на одни и те же курсы и еще много совпадений. Она женское начало героя, которое пытается подавить мужское начало — Тайлер. Пересмотрите фильм еще раз с этой мыслью. Ее даже машины не замечают, черт возьми!