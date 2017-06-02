В Гомеле все-таки состоится встреча со Светланой Алексиевич 4 2.06.2017, 18:40

Светлана Алексиевич

Активисты организуют встречу с лауреатом Нобелевской премии, несмотря на запрет.

Встреча Светланы Алексиевич с гомельчанами состоится, несмотря на запрет. Запланированное мероприятие пройдет в общественно-политическом центре по улице Полесская, 52. Однако, как рассказал «Радыё Рацыя» общественный активист Владимир Кацора, из-за небольшого размера зала встреча состоится в полузакрытом формате.

- На Полесской встреча может пройти только в ограниченном режиме, по приглашениям. Светлана Алексиевич по состоянию здоровья не может проводить встречу на улице, где у нас имеется специальный амфитеатр. (Там могло бы поместиться до трехсот человек). Встреча состоится в нашем конференц-зале. Я не думаю, что мы там будем набивать людей, как селедок в бочке. Случалось, что в нашем зале под 100 человек приходило. Но во время запланированной встречи с Алексиевич в общественно-политическом центре будет участвовать около 60 человек.

В Гомеле планировалось две встречи с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич: в общественно-политическом центре на Полесской и в областной библиотеке. И тогда бы послушать первого в Беларуси нобелевского лауреата могли бы все желающие. Однако руководство библиотеки, сначала согласившись предоставить помещение, через несколько дней отказало в зале.