Максим Филиппович: Власти боятся, что блогеры затмят зомбоящик 3 2.06.2017, 22:58

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Известный блогер из Гомеля призывает белорусов к активности в сети.

Гомельского блогера Максима Филипповича приравняли к СМИ. На автора социальных роликов составили протокол по журналистской статье 22.9 за незаконное изготовление и распространение информации. В материалах дела констатируется, что «блогер фактически заменил собой государственные телеканалы», передает «Белсат».

Признание на государственном уровне – именно так оценивает протокол блогер.

«Они сначала посадили меня, но когда увидели, что 30 дней в холодном, бетонным помещении на меня не повлияли, решили наказать рублем, – оценивает Максим Филиппович очередную атаку на себя со стороны властей.

«Власти боятся, что блогеры затмят зомбоящик. Даже моя 80-летняя бабушка уже не верит телевидению, – говорит Филиппович, и призывает других блогеров к активности в сети. – Показывая правду, вы ничего не нарушаете».