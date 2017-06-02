Максим Филиппович: Власти боятся, что блогеры затмят зомбоящик

Максим Филиппович: Власти боятся, что блогеры затмят зомбоящик3
- 2.06.2017, 22:58
Известный блогер из Гомеля призывает белорусов к активности в сети.
Гомельского блогера Максима Филипповича приравняли к СМИ. На автора социальных роликов составили протокол по журналистской статье 22.9 за незаконное изготовление и распространение информации. В материалах дела констатируется, что «блогер фактически заменил собой государственные телеканалы», передает «Белсат».
Признание на государственном уровне – именно так оценивает протокол блогер.
«Они сначала посадили меня, но когда увидели, что 30 дней в холодном, бетонным помещении на меня не повлияли, решили наказать рублем, – оценивает Максим Филиппович очередную атаку на себя со стороны властей.
«Власти боятся, что блогеры затмят зомбоящик. Даже моя 80-летняя бабушка уже не верит телевидению, – говорит Филиппович, и призывает других блогеров к активности в сети. – Показывая правду, вы ничего не нарушаете».