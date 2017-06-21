Лидер БНФ из Гродно: Кому какое дело до моей семьи? 21.06.2017, 7:59

Вадим Саранчуков будет защищать свою честь и достоинство в открытом, гласном процессе.

«Кому какое дело — какая у меня жена?», — недоумевает лидер гродненского отделения партии БНФ Вадим Саранчуков, который за оскорбление репутации подал на гродненское телевидение в суд.

Телерадиокомпания «Гродно» опубликовала репортаж «Маршем в никуда» 18 апреля.

Суть материала — показать Гродненскую оппозицию не в лучшем свете. Один из героев сюжета — Вадим Саранчуков, руководитель гродненского отделения партии БНФ — решил судиться с региональным каналом.

Лидер Гродненской организации партии БНФ Вадим Саранчуков. Фото — Василий Молчанов/Белсат

По его мнению, сюжет имеет оскорбительный характер и вредит деловой репутации политика. По словам Саранчукова, съемки больше напоминали оперативные кадры, а не работу журналистов. Собственно представителю БНФ посвятили почти две минуты времени.

Вадим возмущен, что государственные идеологи использовали без разрешения снимки, на которых находится его несовершеннолетний ребенок и навредили его репутации, как частного лица, так и ремесленника.

«Необоснованно утверждается, что я фальшиво занимаюсь предпринимательской деятельностью — ремесленничеством, — говорит политик в интервью «Белсату». — Когда выставляются какие-то претензии о моих личных качествах: например, заявили, что я взял себе жену из богатой семьи. Какое вообще кому дело — какая у меня жена и где мы с ней познакомились?».

Вадим Саранчуков показывает журналистам «Белсата» исковое заявление. Рассмотрение жалобы лидера Гродненской организации БНФ на областную телерадиокомпанию началось в Ленинском суде Гродно. Фото — Василий Молчанов.

«Буду защищать свою честь и достоинство в суде»

В сюжете обращается внимание на то, что политик якобы получает финансирование от «иностранных кураторов» за свою общественную деятельность. Политик подобные высказывания считает клеветой, тем более сюжет вышел в эфир с нарушениями.

«Одним из нарушением действующего законодательства было то, что видеосюжет был анонимным, — говорит Саранчуков. — Я буду защищать свою честь и свое достоинство через суд».

Саранчуков требует, чтобы было названа лицо, ответственное за выпуск данного материала, настаивает на публичном извинении и опровержении информации телерадиокомпанией «Гродно», поданой в материале «Маршем в никуда».

Одно из требований Саранчукова — выяснить в суде автора анонимного фильма. Фото — Василий Молчанов.

Кроме Вадима Саранчукова, в сюжете «недобрым словом» вспомнили члена БХД Сергея Веремеенко, представителя ОГП Ежи Григенчи, члена «Говори правду» Дмитрия Бондарчука, активиста движения «За свободу» Вадима Левана и Валентину Наумову из партии «Справедливый мир».

Определить автора сюжета якобы невозможно

В гродненском Ленинском районном суде сегодня прошел опрос по данному гражданскому делу, которое вела судья Ксения Стасюкевич. На подготовительной части перед судом представитель гродненской телерадиокомпании заявил, что видеосюжет подготовил целый коллектив авторов, поэтому невозможно указать личность автора, а отвечать будет вся редакция.

Вадим Саранчуков, который стал одним из героев сюжета «Маршем в никуда», хочет защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Интересно, что опрос судья вела по-белорусски, хотя этому противился представитель телерадиокомпании «Гродно».

Присутствующие на заседании утверждают, что суд склоняется на сторону телерадиокомпании. Пока сторонам дали время пойти на сделку, следующее заседание — 6-го июля.