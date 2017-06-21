Наш бой продолжается! 2 21.06.2017, 16:03

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Ближайшие акции протеста пройдут в Минске 22 июня и 3 июля.

Видеоролик с призывом выходить на Октябрьскую площадь Минска в эти дни появился на сервисе YouTube.

Его авторы напоминают о горячей весне 2017 года. Видеоряд с кадрами с протестов в разных городах Беларуси заканчивается словами «Наш бой продолжается» и информацией о ближайших акциях.

Пикет солидарности с политзаключенными пройдет 22 июня в 18:00 на Октябрьской площади Минска. Его главное требование — немедленное освобождение политзаключенных по «делу патриотов», а также Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного.

Акция «За мирную Беларусь» состоится 3 июля и пройдет под социальными и антивоенными лозунгами. Начало — в 14:00 на Октябрьской площади Минска.