Милиция готовит провокацию против Натальи Папковой 8 21.06.2017, 18:27

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Наталья Папкова

Фото: tut.by

Активистку задержали во время отдыха на природе и пытаются дискредитировать.

Об этом Charter97.org рассказала координатор оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) по Бресту Наталья Папкова:

- В прошлую пятницу, 16 июня, мы с друзьями пошли на шашлыки в лес под Брестом. Сразу скажу, что в этом месте отдыхает практически вся наша улица, и ни у кого никогда проблем с милицией не возникало.

Но с нами все произошло совсем иначе: буквально через пару часов «нарисовался» наряд милиции в составе семи человек. Я думаю, что наше местонахождение они «запеленговали» по телефону. На пикник к нам в Брест приехал наш соратник, активист БСДП (Народная Грамада) из Минска. Мы с ним накануне общались по телефону. Вполне вероятно, что прослушивали и мой телефон, и его.

Нас начали брутально задерживать и отвозить в РОВД Ленинского района Бреста. Я пыталась при задержании позвонить независимым журналистам их Бреста, но телефон грубо вырвали из рук, при этом повредили чехол к нему, сорвав изображение «Погони».

Руки мне заковали в наручники с таким расчетом, чтобы причинить максимальную физическую боль. Руки буквально вспухли и отекли. У меня до сих пор не прошли кровоподтеки от наручников

В Ленинском РОВД всем выписали штрафы за якобы «распитие алкогольных напитков в общественном месте», а на меня еще начали давить психологически и угрожать, что сделают из меня «алкоголичку» и дискредитируют перед всеми. Также требовали заплатить штраф прямо сейчас.

После того, как я заплатила штраф, меня на полтора часа поместили в специзолятор, в наркологию. Выпустили только тогда, когда за мной пришла моя двоюродная сестра. За эти полтора часа в специзоляторе мне выставили счет в 50 белорусских рублей.

А вчера, 20 июня, мне пришло извещение, что я должна явиться в наркологию. Причин в повестке не объяснили, но я думаю, что меня просто хотят поставить на учет как «социально опасного» человека и дискредитировать в глазах общественности.

- С чем вы связываете такие действия милиции? Ведь, как вы сказали, в этом лесу отдыхает множество людей – и никаких проблем.

- Думаю, это один из вариантов давления на меня за мою политическую деятельность. Буквально в десяти метрах от меня отдыхали мои соседи – и к ним даже не подошли.

Факт преследования по политическим мотивам здесь налицо. Можно было бы обжаловать их действия, но, честно говоря, не хочется тратить на них свои нервы и время. Сейчас есть дела поважнее.

Например, 22 июня и 3 июля в Минске пройдут акции солидарности с политзаключенными по «делу патриотов» и с требованием отмены учений «Запад-2017».

Хочу призвать белорусов выйти на акции в Минске и проявить солидарность с теми, кого режим незаконно удерживает за решеткой.