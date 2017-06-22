Агентство «Регнум» опубликовало аудиозапись интервью со Светланой Алексиевич 8 22.06.2017, 10:42

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Что переиначили российские пропагандисты.

Светлана Алексиевич обратилась к агентству «Регнум» с требованием опубликовать полную аудиозапись своего интервью Сергею Гуркину.

Сотрудник агентства представился писательнице журналистом издания «Деловой Петербург». Нобелевсий лауреат запретила Гуркину публиковать интервью, но несмотря на это разговор вышел на сайте агентства.

«Все перевернули, переиначили. Например, как я могу оправдывать убийц? Я могу только предположить, какими мотивами они руководствовались», - сказала писательница.

Сегодня же агентство «Regnum» обнародовало аудиозапись интервью.

«Радыё Свабода» сравнила аудиозапись и опубликованный текст интервью. Различия между ними есть. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Фрагменты, которые не вошли в опубликованный «Regnum» текст, обозначенны жирным курсивом. Ж. - журналист, А. - Алексиевич.

Ж. Вы знаете, кто такой Алесь Бузина?

А. Которого убили?

Ж. И таких примеров сотни. Такого не было никогда.

А. Но то, что он говорил, также вызвало нейкую озлобленность.

Ж. Это значит, что нужно убивать?

А. Я этого не говорю. Но я понимаю мотивы тех людей, которые это сделали. Так же, как мне совсем не нравится, что убили Павла Шеремета, который любил Украину. Тем не менее, видимо, были какие-то разборки или что-то.

Ж. Вы находите для них очень много оправданий.

А. Это не оправдания. Я просто представляю, что Украина хочет строить свое государство. По какому праву Россия хочет там наводить порядок?

А. Вы то же самое делали в Чечне, чтобы сохранить государство. А когда украинцы стали защищать свое государство, вы вдруг вспомнили о правах человека, которые на войне не выполняются. Вы, русские, в Чечне вели себя еще хуже.

Ж. Я не готов сравнивать с Чечней ...

А. Почему не готовы? Вы что - не знаете, что было в Чечне? Это то же самое.

А. Я не политик, это не мой взгляд на жизнь. Но когда ставится под вопрос целостность государства, это проблема политики. Когда туда вводят чужие войска и начинают на чужой территории наводить порядки. По какому праву Россия вошла на Донбасс?

Ж. 83% жителей Украины думают на русском языке.

А. Что вы хотите этим сказать? Их русифицировали за семьдесят лет, так же, как и белорусов. Беларусь говорит на русском языке.

Ж. Я вас спрашиваю не про 200 лет. Я Вас спрашиваю про сегодня. Мы живем сегодня.

А. Ну так откуда ... Если Россия все русифицировала, огромные пространства ...

Ж. Я не говорю, что это хорошо.

А. Другого способа сделать нацию нет. Если у нас сегодня белорусский язык - 2 часа в неделю, английский - 4 часа, а все остальное русский ...

Ж. Вы иногда говорите о России «мы», а иногда «они». Так все-таки «мы» или «они»?

А. Все-таки «они». Уже «они», к сожалению.

Ж. Но тогда это премьер-министр не вашего государства, почему он обязательно должен Вас поздравлять?

А. Но мы же считаемся «союзным государством». Мы еще очень тесно связаны. Мы еще не оторвались, и кто нас отпустит. Хотя бы мы и хотели оторваться.

Ж. Так, значит, «они»?

А. Пока еще - «мы».

Ж. Для вас?

А. Да. А для белорусов ... Я все-таки человек русской культуры. Я писала про это время, об этом на русском языке, и я, конечно, была бы рада его телеграмме. По моим понятиям, он должен был ее отправить.

Ж. В связи с Вашими книгами я хочу вернуться к Донбасской теме, но не в политическом плане. Многие Ваши книги - о войне и о людях на войне. Но на эту войну вы не едете.

А. На Донбасс Не ездила и не поеду. И в Чечню я не ездила. Однажды мы говорили об этом с Политковской. Я сказала ей: «Аня, я больше не поеду на войну». Во-первых, у меня нет уже физических сил видеть убитого человека, видеть человеческое безумие. Я не принимаю, что человеческая жизнь чему-то равна. Кроме того, все, что я поняла про это человеческое безумие, я уже сказала. У меня нет других идей. А писать еще раз то же самое, что я уже написала - какой смысл?

Ж. А Вы почему-то считаете, что люди, которые живут в Киеве, имеют право на протест, а те, кто живут дальше на восток, такого права не имеют?

А.И они воевали на своих танках? А разве там были не русские танки, не русское оружие, не русские контрактники? Глупости все это. Если бы не было вашего оружия, там бы не было войны. Так что не морочьте мне голову этой ерундой, которой забита ваша голова. Вы так легко поддаетесь всякой пропаганде. Да, там боль, там страх. Но это на вашей совести, на совести Путина. Вот та кровь, которая там есть. Вы ворвались в чужую страну, на каком основании? В интернете миллион снимков, как там ходит русская техника. Это не фотошоп. Все знают, кто cбил [ «Боинг»] и все прочее. Давайте уже заканчивать ваше идиотское интервью. У меня уже нет сил на него. Вы просто набор пропаганды, а не умный человек.

А. Вы знаете, мне не нравится наше интервью, и я вам его запрещаю печатать. Потому что, это все будет ...

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На этих последних словах аудиозапись, опубликованная агентством Regnum, обрывается. Полная это запись интервью или нет - нам неизвестно.