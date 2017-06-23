Белорус об СМС от МЧС: За чей счет состоялась рассылка 5-6 миллионов сообщений? 10 23.06.2017, 21:45

Фото: wuz.by

Если будет ветер 24 метра в секунду, МЧС снова пришлет вам СМС.

«Сильный ветер, возможно падение ветхих конструкций и деревьев. МЧС», ― СМС с таким текстом днем 20 июня получило около восеми миллионов граждан.

Некоторые восприняли это агрессивно и даже начали угрожать спасателям милицией, передает «Еврорадио».

«На каком основании МЧС рассылает эти сообщения? Я считаю это СМС спамом и напишу заявление в правоохранительные органы, если не получу исчерпывающего ответа. Сколько стоила эта рассылка и за чей счет состоялась рассылка 5-6 миллионов сообщений? МЧС ― частная лавочка и сама зарабатывает деньги и считает возможным их тратить, как захочется?» ― такое возмущенное обращение журналисты нашли в «Фейсбуке».

Также на телефонную линию МЧС поступают звонки возмущенных граждан: люди боятся, что за СМС из них снимут деньги. Конечно, деревья и ветхие конструкции в этот день подали не везде, но случаи были. Например, в Минске на машину «скорой» упало дерево.

Журналисты попробовали разобраться и ответить на все вопросы.

За чьи деньги?

СМС спасатели отсылали совершенно бесплатно, на то у них есть договор с операторами, подтверждает пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

Можно ли отказаться?

Отказаться от такой рассылки невозможно. По крайней мере, операторы сотовой связи этому поспособствовать не могут.

«От такой рассылки нельзя отказаться, вы можете отказаться от рекламной рассылки нашего оператора. А это было по решению властей для абонентов всех операторов», ― сообщает «Велком».

В МЧС также говорят, что, скорее всего, если на то будут причины, СМС снова придет и тем, кто возмущался такой рассылкой.

Будут ли приходить СМС дальше?

Будут. Спасатели снова сделают рассылку на мобильные телефоны, если будет предупреждение от синоптиков.

«Если будет предупреждение, как сейчас, когда обещали ветер до 24 метров в секунду, тогда рассылка будет», ― сообщает Виталий Новицкий.

Звонки возмущенных абонентов загрузили линию МЧС?

На линию позвонили несколько тысяч человек, но спасатели не видят здесь большой проблемы. Единственное, просят звонить на 101 по делу, а не с просьбой объяснить, откуда СМС.