«Белтелеком» не хочет отвечать за блокировку сайта БНК 12 24.06.2017, 9:32

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Национальный оператор связи отказался объяснять причины блокировки сайта Белорусского Национального Конгресса.

Доступ к bnknews.org на территории страны с 14 июня практически невозможен. При этом сайт доступен с иностранных IP, а также через анонимайзеры, браузеры Tor и Opera.

Сайт попытался выяснить причины блокировки у «Белтелекома». Представитель пресс-службы национального оператора сообщил, что «никак прокомментировать ситуацию не может» и посоветовал обратиться в службу техподдержки.

Там на вопрос о том, почему сайт недоступен, сказали: «А мы тут при чем? Возможно, проблемы с вашим компьютером или провайдером». На замечание о том, что на отсутствие доступа к сайту жалуются многие люди, сотрудник службы тех поддержки сказал: «К нам никто не обращался».

Сайт БНК предлагает читателям, которые не могут поспасть на сайт БНК, самим обращаться в «Белтелеком» и интересоваться причинами блокировки. Телефон пресс-службы: +375 17 2171367, службы техподдержки: 123.

Напомним, «Белтелеком» является государственной компанией-монополистом в области связи.