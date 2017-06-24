В Беларуси приземлились российские вертолеты 12 24.06.2017, 17:43

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Фото: Уголок неба

На аэродром Мачулищи прибыли российские вертолеты Ка-52.

В Беларусь для участия в параде ко Дню Независимости прибыли вертолеты Воздушно-космических сил России, сообщили в министерстве обороны Беларуси в субботу, передает «Интерфакс».

«Продолжается подготовка к параду войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики). Экипажи воздушных судов завершили тренировки на базе своих воинских частей. Авиационная техника, участвующая в параде, перебазирована на аэродром Мачулищи. Также сегодня на аэродром Мачулищи приземлились вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил Российской Федерации», - проинформировали в белорусском военном ведомстве.