Кого еще обложат налогом в Беларуси? 7 25.06.2017, 8:17

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Источник: caricatura.ru

«Тунеядцы» и жертвы Холокоста – не единственные, кем интересуется власть.

О том, почему налоговая скоро придет к тем, у кого она еще не была, в интервью Charter97.org рассказал экономист, эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

- На этой неделе замминистра финансов Беларуси Юрий Селиверстов озвучил дополнительные источники пополнения белорусского бюджета. Куда уже больше? Кого еще власти хотят обложить налогом?

- Первым делом нововведения Министерства финансов коснутся отмены уже существующих налоговых льгот. Это – излюбленная практика, которая применяется в Беларуси уже не первый год. На моей памяти уже несколько раз отменяли налоговые льготы для субъектов хозяйствования и юридических лиц.

Второй «столп» политики Минфина – это расширение налоговой базы. Само по себе это означает увеличение налоговых как таковых. Но вряд ли власти пойдут по пути увеличения процентной ставки по существующим налогам. Думаю, будет избран другой путь: увеличение количества налогов и увеличение списка объектов налогообложения. То есть, налоговики станут гостями у тех, у кого они еще не были.

Ну и конечно же, на практике налоговая начнет применять максимальные из предусмотренных законодательством ставок – в тех случаях, когда есть какая-то «дельта» или «вилка».

Это то, чего следует ожидать в ближайшее время от Минфина. Вряд ли они пойдут на такую непопулярную меру, как повышение налоговых ставок. А вот отменить налоговые льготы и включить в налогооблагаемые категории все больше и больше видов доходов – это пожалуйста. То есть все более и более разнообразные источники доходов и фирм, и простых граждан будут облагаться налогами.

- Какова причина того, что налоговая решила позариться на и без того оскудевшие доходы белорусов?

- Все просто: экономика падает. Белорусские госпредприятия находятся в хроническом финансовом кризисе. Понятно дело, что на уровне Совмина они лоббируют увеличение государственного финансирования под свои убыточные проекты. Это приводит к тому, что Совмин давит на Министерство финансов: «Дай больше денег!». А Минфин не знает других способов пополнения бюджета, кроме отмены налоговых льгот и введения новых поборов.

- Будут ли новые поборы такими же скандальными, как прогремевшие на всю страну попытки собирать налог с «тунеядцев» и гуманитарной помощи пережившим Холокост евреям?

- Налог на «тунеядство» - это отдельный наболевший вопрос. Внутри чиновничьего аппарата многие этот налог не приветствуют. Другое дело, что публично об этом никто заявить не может.

А что касается поиска и обложения налогом различных источников дохода, которые раньше не замечались – здесь власти любят и умеют активно действовать. В истории с жертвами Холокоста просто коса нашла на камень. Здесь имел место неординарный с моральной точки зрения случай: с людей, пострадавших во время Второй мировой войны, пытались еще и брать деньги. Но на самом деле законодательство и налоговый кодекс позволяют облагать налогами деятельность неправительственных и благотворительных организаций. Поэтому в менее резонансных случаях налоги собираться будут, да и собираются уже.

В этой сфере как раз и можно ожидать новых поборов. Там, где суммы налогов небольшие и раньше на это закрывали глаза, теперь будут собирать все «под чистую». Поэтому новая политика Минфина коснется в первую очередь граждан и организаций, имевших небольшие доходы. Если раньше налоговики интересовались в основном неучтенными крупными доходами, то теперь будут охотиться за любыми крохами.

- Вы сказали, что внутри своей среды чиновники не в восторге от налога на «тунеядцев». Но на самом верху декрет никто не отменял. По вашему мнению, этот побор снова вернется?

- Раз правитель поручил «доработать» - значит, этот скандальный налог будут и дальше собирать. Хотя на местах чиновничество будет это делать без особого энтузиазма.

Вопрос возвращения этого побора с граждан для сегодняшней власти – идеологический и политический. Поэтому побор вернут.