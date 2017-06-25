Белорусы требуют отменить военные парады в Минске 13 25.06.2017, 11:59

Петиция была создана сразу после того, как на проспекте Независимости танк свалил столб и дерево.

В Беларуси начался сбор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска.

Очередной парад с использованием военной техники должен пройти в Минске 3 июля. Во время репетиции парада в субботу танк Т-72 врезался в столб на проспекте Независимости.

«Просим рассмотреть возможность перенести проведение парадов с использованием тяжелой военной техники за пределы города Минска! Для этого существуют специально предназначенные для этого площадки за пределом города, например, на военные полигоны», - говорится в петиции, размещенной на сайте petitions.by.

Обращение планируется направить в администрацию Лукашенко и министерство обороны Беларуси.

По мнению авторов петиции, скопление тяжелой военной техники в центре города увеличивает загазованность и наносит ущерб экологии города и вредит здоровью граждан. Кроме того, использование тяжелой военной техники приводит к повреждению дорожного покрытия и разметки на улицах Минска.

В петиции также обращается внимание на то, что «грохот, создаваемый тяжелой военной техникой, мешает отдыху и работе граждан», а репетиции и сам парад «создают транспортный коллапс в центре города и на основных магистралях».

Петиция была размещена в субботу, и уже собрала более 700 подписей.