Как случчанка с 350 евро отправилась покорять Германию 25.06.2017, 13:25

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Фото с сайта kurjer.info

Переводчица из Слуцка переехала в Мюнхен ради карьеры инженера.

Случчанка Юлия Новик четыре года назад уехала в Германию с 350 евро в кармане. Год работала няней в семье, потом ухаживала за пожилыми в доме для престарелых, а затем поступила учиться на инженера-проектировщика. Она рассказала молодежному проекту «Кур’ера», что заставило ее переехать, почему студенты в Мюнхене более самостоятельные и сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало не только на жизнь, но и на путешествия.

В 2013 году девушка окончила факультет межкультурных коммуникаций в Минском государственном лингвистическом университете. В столице подходящей работы переводчиком не нашлось. И Юля уехала в родной Слуцк, где устроилась в детский сад воспитателем.

Фото с сайта kurjer.info

350 евро и чемодан с зимними вещами

Однажды однокурсница рассказала Юле, что нашла работу в Мюнхене: через интернет вышла на агентство по найму и устроилась работать няней в семью по программе Au-pair. В месяц за такую работу в Германии платят минимум 260 евро, при этом оплачивают проездной, курсы немецкого языка и питание. Программа рассчитана только на год, но потом можно продолжить работу в любой европейской стране.

Юля в тот же день заполнила анкету на сайте агентства. Указала, что хочет работать в Мюнхене, куда должна была уехать однокурсница. Все-таки одной не так страшно. Буквально через несколько дней пришло письмо о том, что для нее нашлась работа в семье с тремя детьми в Гермеринге — небольшом городке под Мюнхеном.

Фото с сайта kurjer.info

Собеседование проходило по скайпу. Девушка волновалась перед разговором, ведь нужно было хорошо говорить на немецком и произвести приятное впечатление. Юля рассказала, что работает в детском садике, и уже через пару дней ей перезвонили и сообщили, что она подходит, и ее ждут на работу.

«Родители поначалу советовали остаться, обещали помогать. Но потом сказали, что если мне самой так лучше, то они будут рады за меня, даже если я буду далеко, — вспоминает Юля. — Одни друзья порадовались, другие, наоборот, отговаривали, мол, это другая страна, да и работа няни ответственная. Но я решила ехать».

Фото с сайта kurjer.info

Юля признается, что было немного страшно. Она не знала, приживется ли в семье и поладит ли с детьми. «Домашнюю» девушку пугало то, что она будет далеко от родителей. Но обнадеживало, что в Германии есть знакомые: однокурсница Татьяна и давний друг по переписке из Баварии еще со школьных времен.

Удивительные подарки

Юле выслали приглашение на работу, а билет на автобус купили родители. Уезжала в августе, с собой взяла чемодан с теплыми вещами и 350 евро, которые удалось накопить.

Фото с сайта kurjer.info

Работодатели встретили Юлю на вокзале, а дома устроили праздничный ужин по случаю ее приезда. Девушка подарила всем подарки — сувениры из льна и соломки, игрушки и белорусские конфеты — и очень удивила этим и взрослых, и детей. Они не ожидали такого жеста от обычной няни.

Няня в Германии играет с детьми, готовит еду для всей семьи и убирает дом. Воспитанием детей занимаются исключительно родители. В семье в то время было трое мальчиков: старшему — 4 года, среднему — 2,5 и самому маленькому — 3 месяца. Для няни отвели отдельную комнату в трехэтажном доме с садом — по немецким меркам, это обычный дом семьи со средним доходом.

Фото с сайта kurjer.info

На учебу после дома престарелых

Когда год по программе Au-pair подошел к концу, Юля решила остаться в Германии. Девушка еще со школьной скамьи мечтала хоть одним глазком взглянуть на красоты этой страны, а за год этого не успеть.

Юля устроилась в дом престарелых по программе «Добровольный социальный год». В доме престарелых у каждого постояльца своя отдельная квартира, а служащие живут по несколько человек. На территории есть магазин и парикмахерская, бассейн и спортзал.

Фото с сайта kurjer.info

Юля готовила завтраки пожилым людям и ходила в магазин за покупками. Иногда возила пенсионеров на коляске в ресторан или к врачу, а лежачим приносила еду и кормила с ложечки. За месяц такой работы платили 600 евро, из них 200 брали за жилье.

Спустя год Юля подала документы в университет прикладных наук, выбрала специальность инженера-проектировщика вентиляции, отопления, канализации и водоснабжения — ей это было интересно, а еще спрос на таких инженеров в Германии высок. При поступлении учитывался только средний балл аттестата. Юлю приняли, и за обучение девушка платит по 120 евро за семестр — это взносы за пользование книгами, компьютером и другими услугами университета.

Юля говорит, что отношение преподавателей к студентам в Беларуси и Германии совершенно разное.

Фото с сайта kurjer.info

«Если в белорусских учебных заведениях отстающего студента за уши вытягивают, входят в положение, то здесь этого нет. Студент сам решает, какие экзамены сдавать. Консультации проводят лишь один раз. Напоминать никто не станет, — рассказывает Юля. — Такая система образования учит самостоятельности не только в учебе, но и в других жизненных ситуациях.

Хочешь жить — найди две работы

Юля говорит, что для жизни в Мюнхен студенту нужно зарабатывать 700−800 евро в месяц. На студенческой ярмарке вакансий Юля нашла подработку в инженерном бюро, за нее платят 10 евро в час. Попутно Юля устроилась официантом в кафе. Ставка — 9 евро в час, с чаевыми иногда выходит 15−20 евро.

Аренда комнаты в Мюнхене стоит примерно 450 евро. Девушке удалось найти общежитие, за комнату она платит только 280 евро. Плюсы жилья в том, что оно находится в центре города недалеко от университета и места работы. Но есть и минусы: туалет и душ на несколько человек, гости могут приходить только до 23.00, а ночевать могут только подруги, и то не более трех ночей.

Девушка тратит еще около 200 евро в месяц на питание, покупает абонемент в фитнесс-студию за 20 евро, а один поход в бассейн стоит 7 евро. Остальные деньги идут на развлечения, одежду и путешествия. Цены на одежду такие же, как и в Беларуси, поэтому девушка старается попасть на распродажи с 70% скидкой.

Фото с сайта kurjer.info

«Труднее всего найти работу людям, которые не знают разговорный язык, — рассказывает Юля. — Им приходится хвататься за любое предложение. Работодатели в первую очередь смотрят на знание языка, а уж потом на дипломы. И еще в Германии не важно, сколько времени человек провел в офисе. Главное, чтобы работа была сдана вовремя».

В Мюнхене, по словам Юли, дорогой проезд. Обычный гражданин платит 200 евро за проездной билет на месяц, студент — за семестр. Суровые по сравнению с Беларусью и штрафы за безбилетный проезд — 60 евро.

Девушка ходит и в кино, и в ночные клубы, и в бесплатные летние театры под открытым небом, на музыкальные фестивали. На улицах Мюнхена много музыкантов, фокусников и артистов. Иногда она отправляется с друзьями в парк поиграть в теннис и волейбол — там есть сетки и столы. За 4 года Юля успела побывать во Франции, Австрии, Чехии, Швейцарии, Италии, Лихтенштейне.

Фото с сайта kurjer.info

«Посоветовала бы рискнуть»

Юля считает себя общительной и открытой, но все же лучшими ее друзьями в Германии остаются выходцы из Беларуси и России. В Мюнхене живут несколько выпускников филфака БГУ и однокурсницы девушки. «Здесь многие думают, что Беларусь — это часть России. Некоторые знают только президента», — признается девушка.

«С ностальгией помогают справляться встречи с друзьями, фотографии родных и любимый плед, привезенный из дома. А полная занятость разгоняет грустные мысли», — говорит случчанка. Она каждую неделю звонит родным по скайпу. В этом году мама Юли собирается приехать к ней в гости.

Фото с сайта kurjer.info

Но все же Юля советует рискнуть всем, кто хочет попробовать реализовать себя в другой стране. Ведь вернуться можно всегда.

— В Германии больше возможностей: проще найти работу, можно путешествовать несколько раз в год, и это выходит намного дешевле, чем у нас. И для того, чтобы получить новую профессию, тоже не надо больших денег, — говорит Юля.