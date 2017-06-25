Захарова написала песню о российских солдатах в Сирии 25.06.2017, 14:59

Мария Захарова

Российская чиновница заявила, что вынести песню на публику ее «силой заставил» Никита Михалков.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала песню о российских военных, которые воюют в Сирии. Премьера песни состоялась на открытии Московского международного кинофестиваля, сообщает gordonua.com.

«Эта песня про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии», – заявила Захарова, представляя песню собственного сочинения.

Она рассказала, что когда поведала кинорежиссеру Никите Михалкову о своем сочинении, он «силой заставил» прислать ему композицию.

Песню «Верните память» спела российская певица Наргиз, полноценную версию композиции записал продюсер Максим Фадеев.

Захарова заявила, что на закрытии кинофестиваля можно будут услышать еще одну ее песню, на этот раз «про любовь».