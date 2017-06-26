Дворцы строит он, а деньги отдавать – нам 26.06.2017, 8:45

Лукашенко пустил на ветер миллиарды долларов.

Петиция с требованием не давать денег диктатору, которую на сайте change.org подписали несколько тысяч человек, была передана в МВФ.

Одним из ее инициаторов стал Денис Казакевич, белорус, проживающий в Бельгии. В интервью «Белгазете» Денис Казакевич рассказал, почему взялся за эту инициативу.

- «Беларусь находится в тесном переговорном контакте с МВФ», - заявил первый замминистра финансов Максим Ермолович после расширенного заседания постоянной комиссии ПП НС по бюджету и финансам. Но пока мы видим, что миссия МВФ уехала ни с чем. Как вы думаете, есть ли в этом ваша заслуга?

- Мне кажется, что само руководство Беларуси обеспечило такую реакцию МВФ. Нет желания проводить структурные реформы, что является главным требованием фонда. Кроме того, по «делу патриотов» 14 невиновных людей сидят в СИЗО. Ну и самый, наверное, главный фактор - это беспрецедентные масштабные военные учения «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси в сентябре, в которых, по оценке бывшего помощника президента РФ Андрея Илларионова, примут участие 200 тыс. российских солдат. Геополитические аппетиты Путина растут. Начинал он в Чечне, развязал войну на юго-востоке Украины. Какие у него планы на будущее - можно только догадываться. Со стороны Запада было бы чистым безумием давать миллиарды долларов ближайшему союзнику Путина накануне военных учений.

- А как родилась ваша инициатива и какие цели она преследует? Сколько человек на сегодня подписало петицию и как вы ведете агитацию за сбор подписей? Есть ли у вас информация о реакции МВФ на вашу инициативу?

- Петицию подписало 3318 человек. Сбор подписей уже окончен. Требования петиции следующие: мы требуем прекратить все переговоры (включая консультации) между МВФ и руководством Беларуси до тех пор, пока все незаконно задержанные не будут освобождены и пока нынешнее руководство страны остается у власти.

Петиция передана в МВФ через их офис в Брюсселе - ее официально принял представитель МВФ в ЕС Джеффри Фрэнкс. Доклад о нецелевом использовании госсредств руководством страны презентован руководителю миссии МВФ по Беларуси Питеру Долману во время телефонного разговора с ним. Г-н Долман отметил, что передаст всю предоставленную информацию работникам миссии МВФ по Беларуси для рассмотрения. МВФ - независимая международная организация, поэтому не следует ожидать от них реакции типа «спасибо, ребята, мы ознакомились с петицией и передумали давать кредит Лукашенко». Официальной реакции МВФ на петицию с пресс-релизом на эту тему, скорее всего, не будет. Первоначальным ответом МВФ на петицию была формальная отписка. Потом они изменили свое отношение и согласились на разговор. Это обнадеживающий сигнал. Конечной реакцией будет их согласие или, надеюсь, отказ в предоставлении кредита официальному Минску.

- Вы полагаете, что международная организация, работающая непосредственно с правительством страны-заемщика, должна прислушиваться к мнению рядовых граждан этой страны?

- Истинное мнение большинства граждан Беларуси никому не известно. Главный механизм обратной связи - выборы - в стране отключен очень давно, с 1996г. Качественный соцопрос провести невозможно - исполнительная ветвь власти полностью контролирует законодательную и судебную ветви, а также общедоступные СМИ. Поэтому мы не знаем, как относится большинство граждан Беларуси к теме выдачи кредита МВФ.

С чисто практической точки зрения в данном случае правительство страны-заемщика нелегитимно, поскольку после незаконного «референдума» 1996г. ни одни выборы в Беларуси не признаны международным сообществом. Поэтому любые договоренности с правительством Беларуси сомнительны с точки зрения международного права. Режим не вечен, рано или поздно в Беларуси пройдут честные выборы, признанные во всем мире. Тогда новое легитимное правительство будет иметь полное право отказаться выплачивать долги, взятые под гарантии предыдущего нелегитимного правительства, которое никого не представляло.

В такой щекотливой ситуации Западу имеет смысл прислушиваться к мнению активной части гражданского общества, чтобы потом не потерять миллиардные инвестиции. Как говорят финансисты, необходимо хеджировать риски.

- Почему требование отказаться от предоставления заимствований властям Беларуси вы адресуете именно МВФ? Почему не обратитесь с аналогичной петицией в Минфин РФ, Евразийский фонд стабилизации и развития или в Народный банк КНР?

- МВФ был выбран достаточно случайно. Но если бы пришлось выбирать из того, что вы перечислили, я бы все равно выбрал МВФ. Петиция носит отчасти правозащитный характер. С защитой прав человека в России или КНР дела обстоят примерно, как и в Беларуси. А главный офис МВФ расположен в США, стране, где свято чтят права человека и где есть независимые СМИ.

- В петиции вы пишете об отвратительном качестве государственного менеджмента. Оно улучшится в случае отказа от внешнего финансирования государства?

- Нет, не улучшится. И не ухудшится. В Беларусь пришел массовый Интернет и мобильные телефоны, появились Айфон, Facebook и Google. Но одно продолжает быть неизменным - качество управления страной остается отвратительным. Вот, например, три (на самом деле их намного больше) черные дыры в бюджете: ледовые дворцы, агрогородки, сельское хозяйство - это десятки пущенных на ветер миллиардов долларов. Отсутствие или наличие средств извне никак не повлияет на качество управления. Соответственно, единственным практическим результатом новых заимствований будет нарастание госдолга. Как емко заметил один из подписантов петиции: «Берет он, а отдавать нам».

Понятно, откуда берется плохой менеджмент. На всех уровнях управления кадры формируются по принципу лояльности вышестоящим и дружеских связей. Профессиональные качества отходят на второй или третий план. Личная инициатива, способность принимать независимые решения категорически не приветствуются и могут ухудшить прохождение по карьерной лестнице. Поэтому любая нестандартная ситуация может привести к кризису. Пока существуют такие принципы подбора кадров, Беларусь будут сотрясать кризисы на всех уровнях.