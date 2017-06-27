Что будет после Путина

Что будет после Путина7
- Константин Боровой
- 27.06.2017, 9:23
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Десять сценариев развития России.
Варианты перехода от Путина.
1. «Мадуро».
Смерть или неадекватное состояние Путина, которое уже не будет устраивать даже соратников.
По-существу, переходный период, который заканчивается возвратом в исходное состояние с новым лидером или к длительному переходному периоду к новому состоянию осуждения и отрицания путинизма.
Вероятнее всего, совсем без крови.
2. «ГКЧП».
Реальная или декоративная попытка усиления власти Кремля, вероятнее всего, группой силовиков.
Возможно, как реакция на либерализацию или на попытку договориться с Западом.
Удачная или неудачная — порождает нестабильность и переходной процесс.
Рушится структура стабильности, основанная на лояльности региональных лидеров и элит центру.
Демонстрация суверенитетов.
Крови мало.
Между прочим.
По поводу Вариантов перехода от Путина.
Диссиденты СССР много говорили о люстрациях.
Почти никто не сомневался, что для следователей КГБ это закончится судом и наказанием.
Действительно, они знали, что после Сталина несколько десятков следователей-садистов были расстреляны.
А после ХХ съезда КПСС, где Хущев говорил о преступлениях Сталина, намек на репрессии против КГБ был очевиден.
Но обошлось «усилением роли КПСС в правоохранительных органах».
Елицин обещал ликвидировать КГБ, как «нереформируемое сообщество».
Бакатин даже начал эту работу.
Для первой чеченской войны понадобились циники-убийцы, исполнительные КГБшники.
Мысль о сотрудничестве с силовиками из КГБ была не чужда и Гусинскому( Бобков, Добродеев) и Березовскому.
Все закончилось Путиным.
Сейчас КГБ сообщество — не только сообщество силовиков, но и сообщество крупных предпринимателей.
Простой люстрацией здесь не обойтись.
3. Кремлевский оппозиционер.
Очень много суеты, протестов, митингов и демонстраций, столкновений, арестов и примирений, которые заканчиваются НИЧЕМ.
В апреле 2018 года общество понимает, что его надули.
После разочарований, депрессии, пропагандистской трескотни: «Мы же вас предупреждали…», происходит переход к другим вариантам.
4. «Гавел».
Это маловероятный вариант, но для обозначения координат будущего устройства России, соотношения с более вероятными вариантами, его надо описать.
Крупная демонстрация, Нацгвардия или ОМОН применяет оружие против митингующих, демонстрации становятся массовыми, прямое противостояние с Нацгварлией или ОМОНом.
У митингующих появляется оружие или одна из силовых структур переходит на сторону протестующих.
Кристаллизуется центр противостояния. Образуется Временный совет.
Один из телеканалов передает обращение Временного совета о переходе власти. Обращение тиражируется в Интернете.
Распускается СФ и Госдума, руководителями госструктур и силовых ведомств назначаются Временным советом.
Добродеев и Эрнст арестовываются или объявляются в международный розыск.
Путин и его окружение арестовываются.
Временный совет назначает Временного президента и делает заявление о выборах.
Временный президент издает Указ об отмене антиконституционных законов, принятых путинским режимом, о реформе судебной системы, а также Указ о люстрациях, ликвидируются фиктивные партии, вступает в силу запрет на политическую, государственную и информационную деятельность для сторонников преступного путинского режима.
Публикуются списки сотрудников силовых ведомств, политической полиции, пропагандистских структур, государственных структур, агентов политической полиции, которым запрещена политическая, государственная и информационная деятельность.
Регистрируются новые партии, начинается подготовка к выборам в Госдуму, СФ и Президента.
Отстраняются от должности губернаторы. Назначаются выборы губернаторов в регионах.
Выводятся войска из Сирии, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, из Крыма и с Востока Украины.
Начинаются судебные процессы над преступниками, захватившими и удерживавшими власть в России.
Друзья, рассматривая варианты, возможные сценарии развития событий, я рисую лишь эскиз.
Понятно, что при радикальном развитии событий мы столкнемся с объявлением нейтралитета в некоторых регионах, с «парадом суверенитетов».
Это естественные следствия событий в центре.
Более подробный сценарий допускает целое дерево возможных последствий.
Варианты перехода от Путина.
5. «Оккупация».
Одна из провокаций Путина на границе с Россией приводит к массовым жертвам, квалифицируется, как военное преступление, преступление против человечности.
Заседание Совета Безопасности ООН без России, принимается резолюция, открывающая возможность для действий.
Подавляются системы ПВО в европейской части России, оккупация Москвы, арест Путина и его окружения.
Создается Временный совет.
Телеканалы передают обращение Временного совета о переходе власти.
Распускается СФ и Госдума, руководителями госструктур и силовых ведомств назначаются Временным советом.
Временный совет назначает Временного президента и делает заявление о выборах.
Отстраняются от должности губернаторы. Назначаются выборы губернаторов в регионах.
Временный президент издает Указ об отмене антиконституционных законов, принятых путинским режимом, о реформе судебной системы, а также Указ о люстрациях, ликвидируются фиктивные партии, вступает в силу запрет на политическую, государственную и информационную деятельность для сторонников преступного путинского режима.
Публикуются списки сотрудников силовых ведомств, политической полиции, пропагандистских структур, государственных структур, агентов политической полиции, которым запрещена политическая, государственная и информационная деятельность.
Подготавливается и проводится Трибунал над престепниками путинского режима.
Начинаются судебные процесссы над преступниками, захватившими и удерживавшими власть в России, пропагандистами, политиками и руководителями силовых ведомств..
Регистрируются новые партии, начинается подготовка к выборам в Госдуму, СФ и Президента.
Выводятся войска из Сирии, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, из Крыма и с Востока Украины.
Демилитаризация России. Россия лишается права обладать ядерным оружием.
Разрабатывается программа по восстановлению экономики России.
6. «Наследственная диктатура».
Маловероятный предельный вариант, но для полноты картины необходимо рассмотреть и его.
В декабре 2017 года Конституцию вносятся изменения о бессрочном президентстве, о назначении членов СФ, Госдумы и губернаторов.
Создается Госсовет, куда входят ближайшие соратники Путина и их родственники.
Ликвидируется частная собственность. Недра, земля, банки, предприятия объявляются общегосударственной собственностью.
Принимаются репрессивные законы против любой оппозиции.
Границы закрываются.
Создаются концлагеря для несогласных. Самых активных приговаривают к смерти.
Распределение продуктов по карточкам.
Военные авантюры по всему миру.
7. «Спячка».
Вариант, который многими воспринимается, как наиболее вероятный.
Медленная и долгая деградация с короткими периодами оживления.
Сохраняется внешняя оболочка демократического государства.
Эффективная имитация оппозиционной деятельности в не опасной для власти форме.
Продолжение массовой миграции из России. В том числе представителей властной элиты.
Формализация и закрепление коррупционных схем.
Снижение агрессивности во внешней и внутренней политике.
Развитие внутреннего бизнеса по колониальной схеме.
Постепенное снижение жизненного уровня, развитие программ борьбы с бедностью.
Перестройка пропагандистских структур, исключение из информационной среды раздражающих население событий и явлений.
Погружение в спячку.
Короткие периоды оживления после смерти очередного лидера.
8. «Революция».
Маловероятный сценарий.
Спонтанные события, порождающие начало массовых неорганизованных протестов.
Поджоги машин, погромы магазинов, столкновения с полицией и Нацгвардией, массовые жертвы с обеих сторон.
Захват оружия, вооруженные столкновения.
Использование армии. Многочисленные жертвы.
Частичный переход армии на сторону восставших.
Военные действия на улицах в Москве и в региональных центрах.
Эвакуация Путина и его окружения в Краснодар.
Создание в Москве Временного совета, объявление о смещении Путина.
Образование двух центров власти.
Подготовка к масштабным военным действиям.
Авиационные бомбежки Москвы и Петербурга. Использование Путиным химического оружия…
СБ ООН…
9. «Кувейт».
Для предотвращения развития сотрудничества Украины с США, Россия предпринимает наступательные действия на Востоке Украины.
С помощью США и НАТО Украина эффективно отражает агрессию и вытесняет российские войска с территории Украины.
Не готовый смириться с поражением, понимая, что аналогичные события последуют и в Крыму, Путин концентрирует войска на границе с Украиной для ответного удара.
Как и было обещано безответственными политиками, Россия применяет тактическое ядерное оружие.
Создается «украинская коалиция», СБ ООН на заседании, куда не допускается Россия, принимает необходимые решения.
Полный разгром российской армии происходит в течение месяца.
Оккупационная администрация приступает к работе в Москве.
10. «Мечта Путина».
Не реальный.
Трамп предлагает Путину 7 июля на встрече G-20 провести глобальные переговоры в Рейкьявике.
Переговоры происходят 20 сентября.
Восстанавливается договор по ракетам средней и малой дальности.
Подписывается солашение о сокращении ядерного оружия еще на 20%.
Американцы оставляют Украину Путину, прекращают (и НАТО) военное сотрудничество с Украиной, гарантируют ее не вступление в НАТО.
Россия выводит войска с Востока Украины.
Крым признается территорией России и объявляется территорией без ядерного оружия.
Путин сдает Асада, но оставляет две военные базы в Сирии.
Санкции снимаются.
Трамп помогает сделать нефть ценой 55 долларов.
Путин возвращается в G-8 полноправным членом.
Легализация капитала российских чиновников в США.
Путин обещает больше никогда не вмешиваться в выборы в США, а Трамп в выборы в России.
Всех политзаключенных в России освобождают.
Начинается подготовка визита Путина в США.
Константин Боровой, «Фейсбук»