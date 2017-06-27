Что будет после Путина 7 Константин Боровой

27.06.2017, 9:23

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Константин Боровой

Десять сценариев развития России.

Варианты перехода от Путина.

1. «Мадуро».

Смерть или неадекватное состояние Путина, которое уже не будет устраивать даже соратников.

По-существу, переходный период, который заканчивается возвратом в исходное состояние с новым лидером или к длительному переходному периоду к новому состоянию осуждения и отрицания путинизма.

Вероятнее всего, совсем без крови.

2. «ГКЧП».

Реальная или декоративная попытка усиления власти Кремля, вероятнее всего, группой силовиков.

Возможно, как реакция на либерализацию или на попытку договориться с Западом.

Удачная или неудачная — порождает нестабильность и переходной процесс.

Рушится структура стабильности, основанная на лояльности региональных лидеров и элит центру.

Демонстрация суверенитетов.

Крови мало.

Между прочим.

По поводу Вариантов перехода от Путина.

Диссиденты СССР много говорили о люстрациях.

Почти никто не сомневался, что для следователей КГБ это закончится судом и наказанием.

Действительно, они знали, что после Сталина несколько десятков следователей-садистов были расстреляны.

А после ХХ съезда КПСС, где Хущев говорил о преступлениях Сталина, намек на репрессии против КГБ был очевиден.

Но обошлось «усилением роли КПСС в правоохранительных органах».

Елицин обещал ликвидировать КГБ, как «нереформируемое сообщество».

Бакатин даже начал эту работу.

Для первой чеченской войны понадобились циники-убийцы, исполнительные КГБшники.

Мысль о сотрудничестве с силовиками из КГБ была не чужда и Гусинскому( Бобков, Добродеев) и Березовскому.

Все закончилось Путиным.

Сейчас КГБ сообщество — не только сообщество силовиков, но и сообщество крупных предпринимателей.

Простой люстрацией здесь не обойтись.

3. Кремлевский оппозиционер.

Очень много суеты, протестов, митингов и демонстраций, столкновений, арестов и примирений, которые заканчиваются НИЧЕМ.

В апреле 2018 года общество понимает, что его надули.

После разочарований, депрессии, пропагандистской трескотни: «Мы же вас предупреждали…», происходит переход к другим вариантам.

4. «Гавел».

Это маловероятный вариант, но для обозначения координат будущего устройства России, соотношения с более вероятными вариантами, его надо описать.

Крупная демонстрация, Нацгвардия или ОМОН применяет оружие против митингующих, демонстрации становятся массовыми, прямое противостояние с Нацгварлией или ОМОНом.

У митингующих появляется оружие или одна из силовых структур переходит на сторону протестующих.

Кристаллизуется центр противостояния. Образуется Временный совет.

Один из телеканалов передает обращение Временного совета о переходе власти. Обращение тиражируется в Интернете.

Распускается СФ и Госдума, руководителями госструктур и силовых ведомств назначаются Временным советом.

Добродеев и Эрнст арестовываются или объявляются в международный розыск.

Путин и его окружение арестовываются.

Временный совет назначает Временного президента и делает заявление о выборах.

Временный президент издает Указ об отмене антиконституционных законов, принятых путинским режимом, о реформе судебной системы, а также Указ о люстрациях, ликвидируются фиктивные партии, вступает в силу запрет на политическую, государственную и информационную деятельность для сторонников преступного путинского режима.

Публикуются списки сотрудников силовых ведомств, политической полиции, пропагандистских структур, государственных структур, агентов политической полиции, которым запрещена политическая, государственная и информационная деятельность.

Регистрируются новые партии, начинается подготовка к выборам в Госдуму, СФ и Президента.

Отстраняются от должности губернаторы. Назначаются выборы губернаторов в регионах.

Выводятся войска из Сирии, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, из Крыма и с Востока Украины.

Начинаются судебные процессы над преступниками, захватившими и удерживавшими власть в России.

Друзья, рассматривая варианты, возможные сценарии развития событий, я рисую лишь эскиз.

Понятно, что при радикальном развитии событий мы столкнемся с объявлением нейтралитета в некоторых регионах, с «парадом суверенитетов».

Это естественные следствия событий в центре.

Более подробный сценарий допускает целое дерево возможных последствий.

Варианты перехода от Путина.

5. «Оккупация».

Одна из провокаций Путина на границе с Россией приводит к массовым жертвам, квалифицируется, как военное преступление, преступление против человечности.

Заседание Совета Безопасности ООН без России, принимается резолюция, открывающая возможность для действий.

Подавляются системы ПВО в европейской части России, оккупация Москвы, арест Путина и его окружения.

Создается Временный совет.

Телеканалы передают обращение Временного совета о переходе власти.

Распускается СФ и Госдума, руководителями госструктур и силовых ведомств назначаются Временным советом.

Временный совет назначает Временного президента и делает заявление о выборах.

Отстраняются от должности губернаторы. Назначаются выборы губернаторов в регионах.

Временный президент издает Указ об отмене антиконституционных законов, принятых путинским режимом, о реформе судебной системы, а также Указ о люстрациях, ликвидируются фиктивные партии, вступает в силу запрет на политическую, государственную и информационную деятельность для сторонников преступного путинского режима.

Публикуются списки сотрудников силовых ведомств, политической полиции, пропагандистских структур, государственных структур, агентов политической полиции, которым запрещена политическая, государственная и информационная деятельность.

Подготавливается и проводится Трибунал над престепниками путинского режима.

Начинаются судебные процесссы над преступниками, захватившими и удерживавшими власть в России, пропагандистами, политиками и руководителями силовых ведомств..

Регистрируются новые партии, начинается подготовка к выборам в Госдуму, СФ и Президента.

Выводятся войска из Сирии, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, из Крыма и с Востока Украины.

Демилитаризация России. Россия лишается права обладать ядерным оружием.

Разрабатывается программа по восстановлению экономики России.

6. «Наследственная диктатура».

Маловероятный предельный вариант, но для полноты картины необходимо рассмотреть и его.

В декабре 2017 года Конституцию вносятся изменения о бессрочном президентстве, о назначении членов СФ, Госдумы и губернаторов.

Создается Госсовет, куда входят ближайшие соратники Путина и их родственники.

Ликвидируется частная собственность. Недра, земля, банки, предприятия объявляются общегосударственной собственностью.

Принимаются репрессивные законы против любой оппозиции.

Границы закрываются.

Создаются концлагеря для несогласных. Самых активных приговаривают к смерти.

Распределение продуктов по карточкам.

Военные авантюры по всему миру.

7. «Спячка».

Вариант, который многими воспринимается, как наиболее вероятный.

Медленная и долгая деградация с короткими периодами оживления.

Сохраняется внешняя оболочка демократического государства.

Эффективная имитация оппозиционной деятельности в не опасной для власти форме.

Продолжение массовой миграции из России. В том числе представителей властной элиты.

Формализация и закрепление коррупционных схем.

Снижение агрессивности во внешней и внутренней политике.

Развитие внутреннего бизнеса по колониальной схеме.

Постепенное снижение жизненного уровня, развитие программ борьбы с бедностью.

Перестройка пропагандистских структур, исключение из информационной среды раздражающих население событий и явлений.

Погружение в спячку.

Короткие периоды оживления после смерти очередного лидера.

8. «Революция».

Маловероятный сценарий.

Спонтанные события, порождающие начало массовых неорганизованных протестов.

Поджоги машин, погромы магазинов, столкновения с полицией и Нацгвардией, массовые жертвы с обеих сторон.

Захват оружия, вооруженные столкновения.

Использование армии. Многочисленные жертвы.

Частичный переход армии на сторону восставших.

Военные действия на улицах в Москве и в региональных центрах.

Эвакуация Путина и его окружения в Краснодар.

Создание в Москве Временного совета, объявление о смещении Путина.

Образование двух центров власти.

Подготовка к масштабным военным действиям.

Авиационные бомбежки Москвы и Петербурга. Использование Путиным химического оружия…

СБ ООН…

9. «Кувейт».

Для предотвращения развития сотрудничества Украины с США, Россия предпринимает наступательные действия на Востоке Украины.

С помощью США и НАТО Украина эффективно отражает агрессию и вытесняет российские войска с территории Украины.

Не готовый смириться с поражением, понимая, что аналогичные события последуют и в Крыму, Путин концентрирует войска на границе с Украиной для ответного удара.

Как и было обещано безответственными политиками, Россия применяет тактическое ядерное оружие.

Создается «украинская коалиция», СБ ООН на заседании, куда не допускается Россия, принимает необходимые решения.

Полный разгром российской армии происходит в течение месяца.

Оккупационная администрация приступает к работе в Москве.

10. «Мечта Путина».

Не реальный.

Трамп предлагает Путину 7 июля на встрече G-20 провести глобальные переговоры в Рейкьявике.

Переговоры происходят 20 сентября.

Восстанавливается договор по ракетам средней и малой дальности.

Подписывается солашение о сокращении ядерного оружия еще на 20%.

Американцы оставляют Украину Путину, прекращают (и НАТО) военное сотрудничество с Украиной, гарантируют ее не вступление в НАТО.

Россия выводит войска с Востока Украины.

Крым признается территорией России и объявляется территорией без ядерного оружия.

Путин сдает Асада, но оставляет две военные базы в Сирии.

Санкции снимаются.

Трамп помогает сделать нефть ценой 55 долларов.

Путин возвращается в G-8 полноправным членом.

Легализация капитала российских чиновников в США.

Путин обещает больше никогда не вмешиваться в выборы в США, а Трамп в выборы в России.

Всех политзаключенных в России освобождают.

Начинается подготовка визита Путина в США.

Константин Боровой, «Фейсбук»