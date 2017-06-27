Активист из Могилева: Только на Площади нас слышит правительство 1 27.06.2017, 13:53

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Мы должны быть 3 июля на Октябрьской площади в Минске, потому что обязаны защитить свою страну от оккупации с востока.

Об этом в комментарии для сайта bnknews.org заявил могилевский активист Белорусского Национального Конгресса Роман Мищенко.

- Этой весной наш народ показал, что может себя защитить. Если будут нарушаться права людей, белорусы будут их отстаивать на Площади. Правительство это поняло и приостановило действие декрета №3, а это маленькая, но победа.

Этой весной стало всем понятно, что только один человек готов возглавить народные протесты. Это Николай Викторович Статкевич. Он способен вывести нашу страну из болота, в которое загнал ее Лукашенко.

Только на Площади нас слышит правительство. Поэтому нельзя снижать давление на власть и нужно дальше выходить на мирные акции протеста до полной победы. Других вариантов на данный момент я не вижу, - говорит Роман Мищенко.

Могилевский активист уверен, что одной из угроз независимости Беларуси являются совместные с Россией военные учения «Запад-2017» и призвал 3 июля высказать протест против их проведения:

- Мы должны быть в этот день на Октябрьской площади, потому что обязаны защитить свою страну от оккупации с востока. Не дай Бог, чтобы нас втянули в войну с Украиной или NATO. Нам нужна война? Нет! Хватит, навоевались уже!

Роман Мищенко подчеркнул, что только солидарность, единство и взаимная поддержка могут нас привести к победе:

- 3 июля мы также должны выразить солидарность с политзаключенными, которые сейчас страдают за народ в тюрьме. Надо добиться их скорейшего освобождения. Это возможно через давление на власть как в Беларуси, так и за рубежом.

До сих пор остаются нерешенными социально-экономические вопросы - декрет №3, рост цен на коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста и остальные антинародные законы и указы придуманы нынешней нелегитимной властью.