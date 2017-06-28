Гродненец строит ладью викингов, чтобы доплыть до Балтики 5 28.06.2017, 7:55

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Корабль с названием «Инггерт» должен выйти в Неман уже в августе.

С раннего детства Андрей Блажевич увлекается историей. Мечта построить собственный корабль не покидала его никогда. Летом 2016 года гродненец решился реализовать давнюю идею и взялся за строительство средневековой ладьи. Сейчас реконструктор тратит все свободное время, чтобы завершить начатое. Уже в августе 2017 года он планирует спустить на воду готовое судно, которое назовет «Инггерт», сообщает hrodna.life.

Исторической реконструкцией гродненец занимается с 2011 года. Сначала он увлекся эпохой позднего средневековья, а после стал изучать эпоху викингов и язычество.

«Я сам сейчас языческой северной веры. Возрождаю традиции скандинавов не только в теории, но и на практике, — рассказывает Андрей. — Это мне ближе по духу, чем христианство».

Начать строить ладью раньше парень не мог: не хватало знаний и финансов. Да и учеба отнимала много времени.

«Источников дохристианской Европы, когда по морям и рекам бороздили викинги, сохранилось мало. Мне пришлось потратить много времени на изучение найденных чертежей и специальной литературы на разных языках, прежде чем взяться за строительство ладьи», — говорит Андрей.

По его словам, в Гродно подобных проектов еще не было, ведь не каждый возьмется за создание деревянного судна. Для этого нужнa площадка, материалы, время, рабочая сила и многое другое, говорит парень.

Взял за основу малую боевую ладью

Андрей строит ладью на хуторе за городом, где есть инструментальная база и комфортные условия. Время от времени реконструктору помогают друзья.

«Моя идея авантюрна, так как в большей степени занимаюсь ей я сам. Есть, конечно, друзья, которые приходят и помогают, но в целом поиск информации и реализация идеи лежат полностью на мне. Я взял за основу малую боевую ладью, найденную на побережье Дании. Мой тип корабля это что-то промежуточное между рыбацкими лодками и большими дракарами. Такие суда викинги использовали для хождения по мелким рекам и для разведки. Встречалась информация, что на таких ладьях северяне переплывали Балтийское море».

Приходится жертвовать историчностью

Перед началом строительства Андрей ознакомился с большим количеством документов о регистрации судна в Беларуси. Такая маломерная лодка, которая в будущем будет у гродненца, не нуждается в разрешении на строительство. Ладья будет рассчитана на 11 человек экипажа, плюс два пассажира и груз. Планируется, что там будет пять пар весел и отдельный шестой рулевой по правому борту. Лодка будет снабжена мачтой. Во времена викингов такие лодки разгонялись с помощью гребцов до 18 узлов — более 40 км/ч.

«Я называю свой проект не реконструкцией, а высокоточной стилизацией. Если заниматься реконструкцией, то это будет воссоздание, начиная от инструментов того времени, и заканчивая ковкой каждого гвоздика и заклепки. В этих условиях мне было бы гораздо сложнее работать. Например, у викингов в строительстве дракаров участвовало все поселение, а это могло быть и 500, и 1000 человек. У них было налажено четкое производство и разделение труда. В моем же случаи, мне приходится быть плотником, кузнецом, ткачом, кравцом, шевцом и т.д. Понятное дело, что одному тяжело делать целое судно, поэтому мне приходится жертвовать историчностью».

Так, Андрей не вырезал из бревен доски, а заказал готовые на пилораме. А вот изогнутые деревянные конструкции для различных частей судна приходилось делать самому, по всем канонам реконструкции.

Сейчас цель парня — успеть все сделать к августу. Друзья уже в отпусках, поэтому работает он один. Но заинтересованных волонтеров он всегда рад видеть у себя.

«Инггерт» станет первой гродненской ладьей

В будущем Андрей планирует использовать свою ладью на различных фестивалях и реконструкциях. Готов даже плыть в Клайпеду на праздник моря.

«Мне нравится то, что я делаю. Таким образом я возрождаю историю. В будущем со своей ладьей, которую назову «Инггерт» (в переводе с исландского — под защитой Бога ), я планирую участвовать в различных фестивалях и реконструкциях. Это будет первая гродненская ладья и она должна быть в нашем городе, так как в 9-10 веке шведы активно использовали Неман в своих целях. Не исключено, что северяне на наших землях оставили свой след».

Собрать рекоснтрукторов и устроить фестиваль

Андрей не единственный в Беларуси, у кого будет своя ладья. В 2014 году в Лиде реконструкторы построили дракар и уже два раза ходили на нем по Неману.

«С лидскими ребятами, которые сделали дракар «Ятвяг», общаться мне не довелось. Мне кажется, нужно общаться, когда тебе есть что предложить, а не просто с идеями. Но я, как и они, хочу со своим судном доплыть до Балтики. На 60% мое судно уже готово, осталось дело за малым. Я планирую, что уже в августе закончу строительство лодки и спущу ее на воду».