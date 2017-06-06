Белорус выиграл в покер еще $570 тысяч 5 6.06.2017, 12:09

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Никита Бодяковский на турнире в Макао

Фото: facebook.com/MBPPoker

После второй победы на международных турнирах Никита Бодяковский практически стал долларовым миллионером.

Никита Бодяковский на турнире в Макао, сообщает myfin.by.

Белорусский покерист Никита Бодяковский, известный под ником fish2013, занял второе место в майском онлайн-турнире 2017 SCOOP-15-H и получил 570 тысяч долларов призовых.

Участники должны были внести по 25 тысяч «зеленых» каждый. В итоге общая сумма в банке составила более 3 млн долларов.

В финале наш соотечественник остался один на один с игроком из России под ником Black88, у которого оказалось четырехкратное преимущество в фишках.

В результате они заключили сделку, по которой белорус гарантированно получал 570 тысяч долларов, а россиянин – 664 тысячи.

Игроки разыграли в последней раздаче титул победителя и дополнительные 40 тысяч долларов. Их с двумя тузами против девятки и восьмерки получил Black88.

Напомним, совсем недавно Никита Бодяковский стал победителем «живого» турнира HK$500,000 Super High Roller в Макао, что принесло ему 420 тысяч призовых.