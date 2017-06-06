Под Дрогичином милиционеры вытянули водителя через боковое стекло 44 6.06.2017, 14:40

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Сотрудники департамента охраны выбили стекло у автомобиля Volkswagen прямо на заправке.

На АЗС в Дрогичинском районе сотрудники департамента охраны задержали водителя и пассажира Volkswagen Golf. Один из очевидцев записал момент задержания на камеру мобильного телефона, сообщает tut.by.

На записи видно, как на заправку приезжает Volkswagen и оперативный автомобиль с включенной световой и звуковой сигнализацией. Транспортные средства останавливаются возле входа в АЗС. Сотрудник в форме подбегает к легковушке, пытается открыть заблокированную водительскую дверь, разбивает стекло и вытягивает водителя через окно. Его напарник в это время достает из Golf пассажира и укладывает на асфальт. Затем милиционер надевает на водителя, который висит на разбитом окне, наручники и просит нажать сотрудников АЗС тревожную кнопку.

— Что случилось? Я не могу понять, в чем дело? Мы что, наркоманы или везем наркотики? — пытался узнать у сотрудников один из задержанных.

— Требование остановиться слышал? — уточнил сотрудник в форме.

— Музыка играла громко, — ответил задержанный.

Согласно подписи к видео, задержание проходило на АЗС под Дрогичином. В нем участвовали сотрудники департамента охраны. На борту служебного автомобиля было написано «Пинск».

Запись, размещенную в интернете, в управлении департамента охраны по Брестской области комментируют сдержанно:

— На данный момент проводится служебная проверка. Факт выбытия был. Выехали на задержание правомерно. Сотрудники департамента преследовали автомобиль, который не реагировал на требование об остановке.

Напомним, что 22 мая под Могилевом ГАИ вытащила водителя через лобовое стекло.