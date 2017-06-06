Новая ID-карта сможет заменить водительские права и медицинскую карточку 5 6.06.2017, 18:35

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ФОТО: скриншот ОНТ

Специалисты рассказали, зачем нужны биометрические паспорта и что они дадут белорусам.

О том, что в Беларуси могут появиться биометрические документы, впервые заговорили еще в 2009 году. Но теперь это, судя по всему, уже решенный вопрос, пишет kp.by.

- 1 января 2019 года мы однозначно введем на территории Республики Беларусь и биометрический паспорт, и национальную ID-карту (идентификационную карту – Прим.), - рассказал в эфире интернет-телевидения sb.by начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Почему у нас в стране решили заменить документы и что это даст? Разбираемся вместе со специалистами.

- Что такое биометрические документы и зачем они нужны?

В биометрические документы встроен маленький чип, на который в электронном виде записана информация об их владельце. Она может быть разной (подробнее см. в рубрике «А как у них?»), но в Беларуси на чипах планируют хранить такой набор: персональные данные, фото, электронная цифровая подпись и отпечатки пальцев.

- Это нужно для того чтобы облегчить гражданину Беларуси прохождение соответствующих видов контроля, упростить определенные механизмы получения виз, увеличить степень защиты паспорта от подделки, а также чтобы сделать очередной шаг к либерализации визового режима. Некоторые страны говорят о том, что облегчению визового режима способствует внедрение биометрических документов. Мы усиленно к этому идем, есть соответствующий план мероприятий, поручение президента, - сообщил в эфире Алексей Бегун.

- Получается, после 1 января 2019 года всей стране придется поменять паспорта?

- Старые паспорта будут считаться действительными до окончания срока их действия, - уточнил для Алексей Бегун.

А вот после того как паспорт закончится, придется делать биометрический. Выбирать между обычным и биометрическим паспортом (а так можно сделать в России, где аналогичные документы начали выдавать еще в 2010 году) нельзя. И, конечно, с 1 января 2019 года можно будет получить еще и новую ID-карту.

Биометрический паспорт будет выглядеть так же, как обычно, но со специальным значком на обложке. ФОТО: скриншот ОНТ

А что такое ID-карта?

На данный момент в Беларуси есть только три документа, удостоверяющих личность: это паспорт, вид на жительство и удостоверение беженца. Так что если по каким-то причинам у вас нет при себе паспорта (или вы отдали его в посольство на визу), не получится сделать ничего: ни провести банковскую операцию, ни открыть больничный, ни забрать посылку с почты.

ID-карта станет еще одним удостоверением личности. Предполагается, что ею можно будет свободно пользоваться внутри страны, а паспорт понадобится только для поездок за границу. Примерно так же система работает в России, только там пользуются не пластиковыми карточками, а отдельными внутренними паспортами.

Так выглядит образец будущей ID-карты. ФОТО: скриншот ОНТ

- Как будут выглядеть и сколько стоить новые документы?

- Дизайн и эскизы документов уже готовы и согласованы со всеми заинтересованными государственными органами, - рассказал Алексей Бегун.

Новый паспорт будет выглядеть так же, как нынешний. Чип вошьют на последнюю страничку, а на обложке появится специальный значок, который сразу позволит отличить биометрический паспорт от обычного.

А ID-карта внешне напоминает водительские права. Это небольшая пластиковая карточка, на которой есть Ф.И.О. владельца, пол, дата рождения, идентификационный номер (длинный номер из паспорта), отдельный номер ID-карты и срок ее действия, фото, подпись, а также чип, на котором та же информация будет храниться в электронном виде.

По предварительным планам ID-карта будет стоить столько же, сколько обычный паспорт сейчас – одну базовую величину (23 рубля). А вот биометрический паспорт будет значительно дороже – около 30 евро. Но он понадобится только тем, кто ездит за границу. Взрослым биометрический паспорт будут выдавать на 10 лет, детям до 5 лет – на три года, а детям от 5 до 14 лет – на пять лет.

- Мы планируем, что биометрический паспорт и ID-карту можно будет получить в любом отделении по гражданству и миграции на территории страны. Уже составлен перечень необходимого для этого оборудования, - сообщил Алексей Бегун.

Станет ли дешевле шенген благодаря новым паспортам?

Биометрические документы – одно из требований Евросоюза для упрощения визового режима, но, увы, не единственное.

- Главное препятствие на пути к упрощению визового режима с Евросоюзом – это два проблемных вопроса, которые пока не разрешены. Первое - требование ЕС повысить безопасность белорусских дипломатических паспортов, второе – просьба Минска об отсрочке введения в действие соглашения о реадмиссии (согласие государства на прием своих граждан, которых депортируют из других стран, а также иностранцев, которые ранее находились на территории этого государства. – Ред.), которую Брюссель пока не хочет удовлетворить. Если два этих вопроса будут разрешены, а для этого готово уже многое, процесс пойдет очень быстро. Тем более, у Беларуси есть козырь – односторонний безвизовый режим, - говорит Денис Мельянцов, старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS). – Но говорить об отмене виз для держателей биометрических паспортов, как это произошло в Украине, пока очень рано. Для введения безвизового режима у Евросоюза есть множество других условий, в том числе политических: проведение судебной реформы, принятие нового закона о защите персональных данных, секретности информации и так далее. Украина, будучи проевропейской страной, очень активно внедряла все законодательные изменения, которые требовал Евросоюз, и потратила почти десять лет на то, чтобы прийти к отмене виз. Такую перспективу для Беларуси пока не стоит рассматривать.

Тем не менее, уже в июне пройдут очередные переговоры Беларуси с Евросоюзом по поводу упрощения визового режима. Если необходимые документы будут подписаны, шенгенская виза может подешеветь с 60 евро до 35 евро уже в следующем году.

Для чего еще могут пригодиться биометрические документы?

На чип, который будет вшит в паспорт или ID-карту, можно записать много другой информации. В некоторых странах, где такие удостоверения личности существуют уже давно, они могут заменить, к примеру, водительские права. А что у нас?

- На данный момент нас интересует в первую очередь выпуск самой карты. Уже потом мы будем смотреть на ее востребованность и, исходя из этого, решать, что еще можно на нее наложить. На данный момент известно, что в чипе точно будет содержаться электронная цифровая подпись гражданина. Поэтому если будут созданы соответствующие ресурсы, то через них можно будет, к примеру, оформить какую-либо государственную услугу, - пояснил Алексей Бегун.

А как у них?

- В России биометрические загранпаспорта начали выдавать в 2010 году. Но россияне могут выбрать, какой паспорт они хотят получить – биометрический или обычный. Биометрический стоит в 2,5 раза дороже, но зато его выдают на десять лет, в то время как обычный – на пять.

- В Украине биометрические паспорта начали выдавать в 2015 году. Те, у кого есть такой документ, смогут ездить в Евросоюз без визы.

- В Эстонии с помощью ID-карты можно идентифицироваться на специальном портале и совершать там любые государственные процедуры и подписывать документы (электронная цифровая подпись официально приравнена к обычной). Более того, с помощью своих карточек эстонцы даже голосуют на выборах! На парламентских выборах в 2015 году в электронном голосовании поучаствовало 176 тысяч человек – это треть всех проголосовавших.

- Одна из самых продвинутых карточек – в Малайзии. Это не только удостоверение личности, но еще и водительские права, медицинская карта, банковское приложение и проездной.