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Пропагандист Соловьев опозорился фейковым фото с Путиным

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  • 10.07.2017, 12:33
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Владимир Соловьев

Когда «прокол» вскрылся, кремлевский агитатор принялся быстро удалять фото.

Одиозный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев опозорился в интернете, опубликовав на собственной странице в соцсети фейковую фотографию с Владимиром Путиным, отредактированную в фотошопе, пишет издание 1492news.com.

Изображение, которое было смонтировано в графическом редакторе изображений, стало быстро распространяться вчера во второй половине дня через подконтрольные российским властям соцсеи и блогеров - на нем вместо пустого кресла поместили Путина, который, таким образом, попал в компанию к ведущим мировым лидерам, включает Трампа и Меркель.

При этом опубликовал его и сам Соловьев, однако в Сети быстро разоблачили фейк и сообщили об этом, после чего Соловьев решил спешно удалить свою запись и фотографию, оправдываясь за позорный ляп.


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