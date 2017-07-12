НАТО сняло видеоролик о «лесных братьях» в странах Балтии 5 12.07.2017, 11:02

История героев антисоветского резистанса в балтийских республиках.

«Лесные братья» - неофициальное наименование вооружённых национально-освободительных сил, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на территории балтийских республик — Литвы, Латвии и Эстонии — и выступавших против советской оккупации, за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году в результате захвата стран Балтии СССР. Наибольший размах это движение приобрело в Литве в 1944—1947 годах.