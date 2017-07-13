закрыть
13 июля 2017, четверг, 13:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельский жулик собирал с горожан дань «за воду»

2
  • 13.07.2017, 9:43
  • 1,197

Гомельчанин приходил в квартиры с системами фильтрации воды и проводил «плановый осмотр».

В Гомеле 31-летний местный житель представлялся мастером по обслуживанию систем воды и собирал с горожан деньги «за воду». Правоохранители установили около 50 подобных случаев, большинство пострадавших – пенсионеры.

Мужчина раньше работал в фирме, которая обслуживает системы фильтрации воды. При увольнении он скопировал себе базу данных клиентов и решил ею воспользоваться, пишет sb.by.

Мошенник приходил к людям, в чьих квартирах были установлены системы фильтрации воды, и проводил «плановый осмотр». Не подозревающие подвоха люди впускали его к себе домой, где он создавал видимость работы, а затем брал деньги – от 25 до 40 рублей за один визит.

Вскоре руководство фирмы узнало о «мастере» и обратилось в милицию. В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас он находится под стражей.


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны