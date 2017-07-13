Николай Дедок: Жемчужный – сильный человек и выдержит испытание 1 13.07.2017, 14:09

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Николай Дедок

Зачем политзаключенного перевели на «пресс-зону» в Горках?

Бывший политзаключенный Николай Дедок прокомментировал сайту spring96.org информацию о переводе политзаключенного Михаила Жемчужного в Горецкую колонию №9 и из собственного опыта рассказывает об условиях содержания в самом суровом месте лишения свободы в Беларуси.

«В ПК-9 в Горках я находился 3,5 месяца, до самого освобождения. Почти все это время я находился либо в ШИЗО, либо в ПКТ. Именно в этой зоне мне пришлось вскрыться, чтобы добиться перевода в другую камеру.

Зона в Горках по условиям содержания - худшая среди зон строгого режима. В бараках временами исчезает вода. На промзоне после рабочего дня зеки греют воду кипятильником и моются из кружек. В то же время администрация хочет сделать эту зону условно-показательной и поэтому усиливает режим. Для удержания «порядка» администрация активно использует кулаки блатных. Это вообще главная особенность горьковской колонии. «Смотрящий» и кучка людей вокруг него активно давит на зэков, если администрация не хочет вмешиваться напрямую. Лично не видел, но слышал от зэков истории о том, как били людей за то, что они выписывали оппозиционную прессу или писали жалобы, пытались «расшатать режим». Взамен блатные получают ряд привилегий: например, свободное передвижение по зоне, передачи, свидания, и так далее».

Николай Дедок рассказывает, что администрация колонии чувствует себя очень свободно и безнаказанно, будто их кто-то специально прикрывает. Нагло нарушают право на встречу с адвокатом:

«Мне путем манипуляций (то у них «обед», то «кому-то вывести») сокращали время встреч с адвокатом до 15-ти минут. Хотя перед этим он по 3-4 часа сидел и ждал. Жалобы, которые я писал на этот счет, просто не выходили из колонии».

Николай Дедок полагает, что причиной перевода Жемчужного «на Горки» может быть то, что в предыдущей зоне он имел уважение среди заключенных и смог найти общий язык с администрацией колонии.

«В Горках такого, думаю, не будет. Это настоящая «пресс-зона» для политических. Не даром туда свозили в свое время Дмитрия Дашкевича, Василия Парфенкова, да и меня. Поэтому ничего хорошего этот перевод для Михаила не принесет. Но он сильный человек и уверен, что он выдержит это испытание».

Николай Дедок был задержан 3 сентября 2010 года в качестве подозреваемого по делу о «нападении на посольство Российской Федерации» в ночь на 31 августа в Минске. Правоохранительные органы Беларуси арестовали молодого человека на трое суток и поместили в ИВС. 24 сентября 2010 г., фактически отбыв более 20 суток под арестом, Николай Дедок был обвинен в участии в несанкционированной акции возле Генштаба Беларуси, и 1 октября ему было предъявлено обвинение по статье 339 ч. 2 – «хулиганство».

27 мая 2011 г. в Заводском суде города Минска судья Жанна Хвойницкая вынесла Николаю приговор - 4,5 года лишения свободы («дело анархистов»). До этого момента Николай Дедок уже более 8 месяцев находился под арестом.

Отбывал наказание в Могилевской тюрьме №4.

4 декабря 2012 г. комиссия колонии приняла решение о переводе Николая Дедка в крытую тюрьму за нарушения дисциплины, политзаключенному было вынесено 22 взыскания. В ноябре 2014 года, за 3 месяца до истечения срока, против Николая Дедка возбудили новое уголовное дело за «нарушение режима отбывания наказания». 26 февраля 2015 г. суд продлил его заключение на 1 год и 3 дня. 12 мая стали известно, что Николая Дедка перевели в исправительную колонию №9 в г. Горки.