«Движение матерей-328» пригрозило Шуневичу митингами 16 14.07.2017, 11:44

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Архивное фото «Еврорадио»

Декрет № 6 был направлен против крупных воротил наркобизнеса, но в итоге сидят простые потребители.

12 июля Министр внутренних дел Игорь Шуневич принял представителей «Движения матерей-328». Эта организация до сих пор, несмотря на сделанные попытки, не зарегистрирована в Беларуси. Это сразу отметил министр и предложил задавать вопросы по существу и о необходимости вести диалог не в негативном, а в конструктивном ключе, пишет «Белорусский документационный центр».

Он также отметил, что предварительно были изучены личности всех участников движения, и предупредил о нежелательности перерастания его в политическое движение или партию. Встреча длилась час, и за это время матери смогли обсудить с министром некоторые важнейшие проблемы, связанные с «народной» статьёй 328 — «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов…».

Лидер инициативной группы создания СПОО “Движение матерей 328” Лариса Жигарь, отметила, что в своём интервью белорусскому телевидению Шуневич признал, что вспышку синтетических наркотиков прозевало само МВД. Долгое время различные курительные смеси продавались легально, что позволило сформировать зависимость от них у огромного числа молодёжи. Потом в один миг, когда случились летальные исходы, эта торговля была запрещена, а вот избавиться от тяжелейшей зависимости в один миг нельзя.

Декрет № 6 был направлен против крупных воротил наркобизнеса, но в итоге сидят простые потребители. И хотя сроки предусмотрены огромные, торговля наркотиками как продолжалась, так и продолжается. В частности, почти открыто торговля идёт в интернете, и известны банковские счета, на которые переводятся деньги, но МВД на это никак не реагирует. Когда матери обращаются со своими проблемами к чиновникам (было отмечено, что ими было направлено уже около 12 обращений в различные высокие инстанции) им рассказывают про то, что в других странах наказание ещё жёстче, мол, в Китае, вообще предусмотрена смертная казнь…

На это И. Шуневич сказал, что он ориентируется только на белорусское законодательство, и все его нарушители должны сидеть в тюрьме, а также что торговля наркотиками существовала и будет существовать. И предложил говорить о конкретных проблемах, а не искать ответы на риторически вопросы. Он также отметил, что не может решать вопросы о приговорах, что это находится в компетенции прокурора или Верховного суда.

Лариса Жигарь затронула ряд актуальных вопросов об условиях отбытия наказания, в частности, то, что в Беларуси практически не применяется амнистия или условно-досрочное освобождение (УДО) или замена наказания на более лёгкое, хотя всё это предусмотрено законодательством. Начальники колоний не желают брать на себя ответственность и часто УДО предлагают за несколько месяцев, а известен случай, когда заключённому предложили УДО за 2 дня до освобождения. В итоге по статистике УДО как бы существует для всех, а в реальной жизни оно применяется к убийцам и насильникам, а к осуждённым по ч. 3 ст. 328 — нет.

Также был затронут вопрос об обуви для заключённых — почему им позволяется иметь всего одну пару обуви (ботинки), очень жаркой для лета, и запрещены туфли. Также обсуждались условия получения медицинской помощи и медицинских бандеролей, в частности витаминов, ведь питание в колониях очень плохое. Пообещал министр разобраться и с вопросом содержания в специализированных колониях осужденных по другим статьям.

Лариса Жигарь отметила, что ситуация с наказанием детей по статье 328 настраивает их близких, а это очень большая часть общества, радикально, люди готовы выходить на митинги и пикеты. Матери готовы проводить совместные акции с Минздравом и другими заинтересованными структурами. На это министр предупредил, что все участники несанкционированных акций будут наказаны, а если матерям удастся получить разрешение, то милиция будет их охранять.

Также Шуневич, затрагивая возможные изменения законодательства, отметил, что в ближайшее время не ожидается никаких серьёзных изменений, кроме возможного разграничения по весу наркотических веществ и облегчения наказания для несовершеннолетних.