IТ-специалисты: Не уверены, что у Лукашенко хватит мозгов 10 18.07.2017, 14:17

К декрету об «айтишниках» эксперты отнеслись скептически.

Вчера СМИ сообщили, что готовится декрет Лукашенко об упрощении работы Парка высоких технологий. Сообщалось, что декрет должен превратить Беларусь в «айтишный Гонконг для славянского мира».

Готовящиеся нововведения сайту Charter97.org на условиях анонимности прокомментировал руководитель одной из минских компаний-членов ПВТ:

- Тридцать с лишним лет назад Дэн Сяопин предложил знаменитую формулу "одна страна - две системы": в одном государстве могут сосуществовать капитализм Тайваня и Гонконга и социализм материкового Китая. Лукашенко решил попробовать себя в аналогичной роли, выбрав своим Гонконгом Парк высоких технологий - что следует из новостей о проходящем сейчас согласования в госорганах проекте декрета о ПВТ.

Официальный текст проекта пока не опубликован, но несколько серьезных сайтов и знаковых персон беларусского IT опубликовали дайджесты содержащихся в нем предложений, из которых видно, что подготовкой занимались вполне компетентные люди из IT-отрасли (лично я думаю, что участвовал как минимум Виктор Прокопеня, вполне вероятно, что и братья Гурские) и что попали в него действительно серьезные вещи.

Рассмотрим основные предложения по пунктам:

1. Значительное расширение допустимых в ПВТ видов деятельности и, соответственно, числа потенциальных резидентов. Это значит, что войти смогут не только практически любые IT-компании (раньше были нюансы), но и компании неайтишного хай-тека (что позволит попасть на "остров" сотням, а впоследствии может быть и тысячам инженеров непрограммистских специальностей и ученых), а также, что крайне важно, инвестфонды - есть шансы, что это поможет сохранить в стране хотя бы некоторые из растущих, как грибы после дождя, стартапов, у многих из которых сейчас основной путь развития - поиск инвесторов или инкубаторов и переезд всей командой зарубеж.

2. Отмена для членов ПВТ субсидиарной ответственности при банкротстве. Одна из самых безумных беларусских норм, из-за которой любой бизнес здесь можно вести, только рискуя всем своим имуществом, даже если ты не менеджер, а всего лишь миноритарный собственник. Здорово, если отменят для ПВТ, но ужасно, что не отменяют вовсе.

3. Упрощение или отмена валютного контроля. Речь идет о снижении для компаний рисков, связанных с национальным беларусским развлечением - девальвациями и множественными курсами.

4. Упрощение получения вида на жительство IT-иммигрантами, а также стартап-виз. В принципе, специалисты из Украины и России и сейчас переезжают сюда без особых проблем, тем не менее, любое упрощение бюрократических процедур можно только приветствовать - это сигнал соседям от том, что наши двери открыты.

5. Отдельные институты английского права - в частности касающиеся акций и опционов. Сейчас компании, которые хотят предложить своим сотрудникам опционы, вынуждены открывать фронт-офисы в других странах (Великобритания, США).

6. Возможность заключать договоры о неконкуренции с работниками. Под неконкуренцией чаще всего понимают запрет на работу с прямыми конкурентами работодателя в течении некоторого срока - в случаях, когда сотрудник может "забрать с собой" ценные идеи и знания. Среди самих айтишников отношение к таким соглашениям чаще негативное (а в разных странах и даже штатах США регулируется по разному - в Калифорнии, скажем, это запрещено), но для некоторых компаний возможность подобных соглашений - лишний аргумент за.

7. Смягчение требований к бухгалтерской документации. Особенно полезно для мелких, начинающих предприятий - снизит порог входа.

8. Легализация деятельности, связанной с блокчейн и криптовалютами. Блокчейн-технологии сильно изменят мир в ближайшие 5-10 лет, сомнений в этом уже нет. Уникальность ситуации с ними (в отличии, скажем, от технологий, связанных с искусственным интеллектом) в том, что основной барьер на пути их внедрения - законодательное регулирование в разных странах, которые боятся упустить контроль и выпустить джинна из бутылки. На данный момент выход из серой зоны и легализация по всему миру только начинается (впереди - Япония, Швейцария, Южная Корея), вскочить в поезд и получить свой кусок пирога совсем не поздно. А пирог - большой и очень вкусный.

9. Законодательная база для разработки технологий, связанных с беспилотными автомобилями. Это письмо для конкретных адресатов - Gett и Uber. Обе компании намекали на возможность открытия в Беларуси центров разработок (у Gett после недавнего приобретения Juno база в Минске уже присутствует).

Что в сухом остатке?

В сухом остатке по проекту мы получаем остров здравого смысла и законности, который будет весело плавать в зловонном болоте рыночного социализма. Лукашенко нужны деньги и хоть какие-то успехи, Янчевскому нужно продемонстрировать Лукашенко, что он намного круче недавно уволенного Цепкало, айтишникам нужно всё, что перечислено сверху. Совпало удачно и действительно может принести хорошие результаты - больше компаний, больше людей, вовлеченных в едва ли не единственную в Беларуси сферу, дающую возможность достойного существования, соответственно и приток хоть каких-то дополнительных денег в сопутствующие отрасли - образование, медицину, сферу услуг.

Будет ли это работать?

Если у властей хватит мозгов и силы воли не выкопать и не слопать с голодухи посаженную картошку.