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Соцсети про Дэвида Гаана в минской больнице: А «Славянский базар» никакая холера не берет

  • 18.07.2017, 14:47

Белорусы огорчились, что концерт Depeche Mode перенесли, но сошлись на том, что здоровье важнее.

17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться третий минский концерт Depeche Mode. Поклонники выкупили 7 тысяч билетов и приехали к 19.00 в Веснянку, чтобы выяснить, что концерт... отменен.

Причина - болезнь солиста группы Дэйва Гаана: его увезли на "скорой" в 9-ю больницу на Семашко. Организаторы дали пресс-конференцию, где все объяснили и пообещали, что вопрос с концертом решится в течение недели.

Kp.by посмотрела, как белорусы отреагировали на новости.


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